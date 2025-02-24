Спортсмены пробуют себя в роли ведущих: подборка подкастов от звезд спорта в VK Видео

«Smol Talk» от Федора Смолова
Один из самых известных российских футболистов, который входит в топ-10 бомбардиров чемпионата России и сборной нашей страны, в 2024 году решил запустить свой подкаст. Меньше чем за год Федор опубликовал более 20 выпусков, гостями которых стали тренеры Юрий Семин и Валерий Карпин, игроки Александр Кокорин и Павел Мамаев, спортивный журналист Нобель Арустамян и рэп-исполнитель Леван L'One.
«Полный контакт» от Максима Гончарова и Алексея Потапова
Завирусившееся в 2021 году интервью хоккеиста, который забавно отвечал на вопросы пресс-секретаря клуба ХК «Авангард», сделало Максима Гончарова известным. Неудивительно, что через несколько месяцев он стал ведущим самого популярного хоккейного шоу «Скользкий лед», на платформе которого родился подкаст с Алексеем Потаповым. Оба хоккеиста являются обладателями Кубка Гагарина, уже несколько лет приглашают в свой подкаст звездных гостей российского хоккея и продолжают радовать болельщиков даже после окончания игровой карьеры.
«PonkraSHOW» от Антона Понкрашова
Заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, а также бронзовый призер Олимписких игр продолжает спортивную карьеру, выступая за «Динамо» Владивосток. За несколько лет в гости к нему приходили Тимофей Мозгов, чемпион НБА в составе «Кливленда», Эдуард Безуглов, врач ПФК ЦСКА, работающий с атлетами из разных видов спорта. А месяц назад появился выпуск с Сергеем Карасевым, форвардов «Зенита».