Спортсмены пробуют себя в роли ведущих: подборка подкастов от звезд спорта в VK Видео

Завирусившееся в 2021 году интервью хоккеиста, который забавно отвечал на вопросы пресс-секретаря клуба ХК «Авангард», сделало Максима Гончарова известным. Неудивительно, что через несколько месяцев он стал ведущим самого популярного хоккейного шоу «Скользкий лед», на платформе которого родился подкаст с Алексеем Потаповым. Оба хоккеиста являются обладателями Кубка Гагарина, уже несколько лет приглашают в свой подкаст звездных гостей российского хоккея и продолжают радовать болельщиков даже после окончания игровой карьеры.