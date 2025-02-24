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Спортсмены пробуют себя в роли ведущих: подборка подкастов от звезд спорта в VK Видео

Футболисты, хоккеисты и баскетболисты разрушают миф о том, что не могут связать и двух слов. В подборке от VK Видео подкасты футбольного бомбардира, обладателей Кубка Гагарина, чемпиона Европы по баскетболу.

Источник: VK Видео

«Smol Talk» от Федора Смолова

Один из самых известных российских футболистов, который входит в топ-10 бомбардиров чемпионата России и сборной нашей страны, в 2024 году решил запустить свой подкаст. Меньше чем за год Федор опубликовал более 20 выпусков, гостями которых стали тренеры Юрий Семин и Валерий Карпин, игроки Александр Кокорин и Павел Мамаев, спортивный журналист Нобель Арустамян и рэп-исполнитель Леван L'One.

«Полный контакт» от Максима Гончарова и Алексея Потапова

Завирусившееся в 2021 году интервью хоккеиста, который забавно отвечал на вопросы пресс-секретаря клуба ХК «Авангард», сделало Максима Гончарова известным. Неудивительно, что через несколько месяцев он стал ведущим самого популярного хоккейного шоу «Скользкий лед», на платформе которого родился подкаст с Алексеем Потаповым. Оба хоккеиста являются обладателями Кубка Гагарина, уже несколько лет приглашают в свой подкаст звездных гостей российского хоккея и продолжают радовать болельщиков даже после окончания игровой карьеры.

«PonkraSHOW» от Антона Понкрашова

Заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, а также бронзовый призер Олимписких игр продолжает спортивную карьеру, выступая за «Динамо» Владивосток. За несколько лет в гости к нему приходили Тимофей Мозгов, чемпион НБА в составе «Кливленда», Эдуард Безуглов, врач ПФК ЦСКА, работающий с атлетами из разных видов спорта. А месяц назад появился выпуск с Сергеем Карасевым, форвардов «Зенита».