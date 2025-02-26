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Голы Месси и Суареса вывели «Интер Майами» в ⅛ финала КЧ КОНКАКАФ

«Интер Майами» дома обыграл «Спортинг Канзас-Сити» (3:1) в ответном матче 1/16 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев в первом тайме отличились Лионель Месси (19'), Тадео Альенде (45+1') и Луис Суарес (45+3'). У гостей единственный мяч забил Мемо Родригес (63').

Месси забил второй гол в этом году, который стал для него 852-м в карьере. Аргентинец на 73 мяча отстает от нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, в активе которого 925 голов за карьеру.

В стартовом составе «Спортинга» впервые вышел российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов, который был заменен на 59-й минуте.

Первая игра между командами завершилась также победой «Интер Майами» — 1:0. «Интер Майами» вышел в ⅛ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, где сыграет с ямайским «Кавальером». Матчи пройдут 6 и 13 марта.