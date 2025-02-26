Голы Месси и Суареса вывели «Интер Майами» в ⅛ финала КЧ КОНКАКАФ

У хозяев в первом тайме отличились Лионель Месси (19'), Тадео Альенде (45+1') и Луис Суарес (45+3'). У гостей единственный мяч забил Мемо Родригес (63').
Месси забил второй гол в этом году, который стал для него 852-м в карьере. Аргентинец на 73 мяча отстает от нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, в активе которого 925 голов за карьеру.
В стартовом составе «Спортинга» впервые вышел российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов, который был заменен на 59-й минуте.
Первая игра между командами завершилась также победой «Интер Майами» — 1:0. «Интер Майами» вышел в ⅛ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, где сыграет с ямайским «Кавальером». Матчи пройдут 6 и 13 марта.