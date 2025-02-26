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Месси оштрафовали за нападение на тренера соперников в матче МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оштрафован по итогам матча регулярного чемпионата МЛС с «Нью-Йорк Сити» (2:2) за физическое воздействие на соперников. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

После финального свистка 37-летний аргентинец принялся предъявлять претензии судье, за что был наказан желтой карточкой. После этого Месси атаковал ассистента главного тренера гостей Мехди Балучи и схватил его за шею.

Дисциплинарный комитет лиги оштрафовал Месси за нарушение правила, запрещающего подобные действия в отношении соперников. Сумма штрафа не уточняется.

Аналогичное наказание получил нападающий «Интер Майами» Луис Суарес, который во время матча схватил за шею защитника «Нью-Йорк Сити» Бирка Рису.

Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023 года. Он провел за американский клуб 42 матча, в которых забил 36 мячей и сделал 20 голевых передач. Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

В ночь на понедельник, 3 марта, «Интер Майами» на выезде сыграет с «Хьюстон Динамо».