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«Восемь “Золотых мячей” на двоих». Шапи выложил фото с Месси

Полузащитник «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов опубликовал совместное фото с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Leonardo Fernandez/Getty Images

Минувшей ночью «Спортинг Канзас-Сити» уступил «Интер Майами» (1:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ. После игры Сулейманов сфотографировался со звездным аргентинцем в подтрибунном помещении.

«На двоих у них восемь “Золотых мячей”, — подписал фото Сулейманов.

Источник: Соцсети

Сулейманов перешел в «Спортинг Канзас-Сити» в начале этого месяца за 2,4 млн евро. Он провел за американский клуб два матча, в которых пока не сумел отметиться результативными действиями.

До этого на протяжении полутора сезонов Сулейманов выступал за греческий «Арис». Он провел за клуб из Салоников 51 матч, в которых забил семь мячей и отдал пять голевых передач.