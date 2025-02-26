«Восемь “Золотых мячей” на двоих». Шапи выложил фото с Месси

Минувшей ночью «Спортинг Канзас-Сити» уступил «Интер Майами» (1:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ. После игры Сулейманов сфотографировался со звездным аргентинцем в подтрибунном помещении.
«На двоих у них восемь “Золотых мячей”, — подписал фото Сулейманов.
Сулейманов перешел в «Спортинг Канзас-Сити» в начале этого месяца за 2,4 млн евро. Он провел за американский клуб два матча, в которых пока не сумел отметиться результативными действиями.
До этого на протяжении полутора сезонов Сулейманов выступал за греческий «Арис». Он провел за клуб из Салоников 51 матч, в которых забил семь мячей и отдал пять голевых передач.