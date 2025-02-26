Исследование РФС и Mediascope: футбол остается спортом № 1 в России

Исследования показывают, что футбол остается важной частью жизни россиян, несмотря на вызовы, связанные с международной обстановкой. Рост интереса к российским турнирам, увеличение медиапотребления и активное вовлечение молодежи подчеркивают устойчивость футбола как национального спортивного приоритета.
Футбол остается лидером по уровню медиапотребления и зрительского интереса среди любителей спорта: 40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции, либо читали статьи о футболе за последние шесть месяцев.
Каждый десятый россиянин играет в футбол не менее одного раза в неделю, а среди мужчин в возрасте 12−34 лет этот показатель достигает 27%.
Российский футбольный союз и компания Mediascope не первый год проводят подробные исследования аудитории футбола и спорта в целом, поэтому сегодня мы можем оперировать не только абсолютными показателями, но и говорить о тенденциях. Они однозначно указывают на то, что футбол стабильно остается в России самым популярным видом спорта. Отдельно отмечу тот факт, что национальные соревнования по уровню осведомленности среди болельщиков опережают зарубежные и международные турниры. Российский болельщик знает о Кубке и чемпионате России больше, чем о Лиге чемпионов и ведущих европейские чемпионатах. Посещаемость домашних матчей сборной России в прошлом году превысила 90%, а телевизионная аудитория — 4 миллиона человек. Значительно выросла доля просмотра футбола в цифровых форматах. Все это говорит о том, что мы создаем и предлагаем собственный современный и качественный футбольный контент. Согласно исследованию, он интересен людям самых разных возрастов. И это еще раз подтверждает тот факт, что футбол — спорт № 1 в России.
Другой показатель — отношение к футболу вообще: 72% россиян в возрасте 12−64 лет ответили, что либо являются фанатами футбола, либо стараются смотреть футбольные трансляции, либо интересуются футболом в некоторой степени.
В 2024 году заметно выросло декларируемое потребление футбола в цифровых форматах. По данным опроса, онлайн-просмотр матчей через Smart TV и смартфоны увеличился, как и просмотр вне дома, что связано с ростом посещаемости стадионов. При этом традиционный телевизионный просмотр среди опрошенных болельщиков также показал положительную динамику.
Кубок России и Чемпионат страны сохраняют высокий уровень знания и интереса среди интересующихся футболом россиян, опережая зарубежные соревнования. При этом уровень знания Кубка выше, чем Чемпионата страны, а Чемпионата чуть выше, чем у Лиги Чемпионов.
По данным Mediascope TV Index, Fonbet Кубок России входит в тройку самых популярных футбольных продуктов на телевидении. Каждый пятый телезритель (12−64 лет, города проживания 100к+) смотрел трансляции матчей турнира.
Отношение к системе идентификации зрителей «Паспорт болельщика» также улучшилось: среди тех, кто что-то знает о паспорте болельщика, доля положительных оценок этого проекта выросла до 50%.
По данным опроса, каждый пятый ребенок (мальчики/девочки 12−17 лет, города проживания 100к+) занимается футболом в секции или играет самостоятельно, причем половина из них делает это на платной основе.
Российский футбольный союз и компания Mediascope проводят профильные исследования аудитории, начиная с 2021 года. Отчеты построены на основе данных опроса жителей РФ:
Целевая аудитория: россияне 12−64 лет, проживающие в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более
Размер целевой аудитории: 52,1 млн человек
Выборка: 3008 интервью
Онлайн-опрос (самостоятельное заполнение онлайн анкеты)
Данные представлены по результатам опроса, проведенного в 2024 году.