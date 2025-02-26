Исследование РФС и Mediascope: футбол остается спортом № 1 в России

Российский футбольный союз и компания Mediascope не первый год проводят подробные исследования аудитории футбола и спорта в целом, поэтому сегодня мы можем оперировать не только абсолютными показателями, но и говорить о тенденциях. Они однозначно указывают на то, что футбол стабильно остается в России самым популярным видом спорта. Отдельно отмечу тот факт, что национальные соревнования по уровню осведомленности среди болельщиков опережают зарубежные и международные турниры. Российский болельщик знает о Кубке и чемпионате России больше, чем о Лиге чемпионов и ведущих европейские чемпионатах. Посещаемость домашних матчей сборной России в прошлом году превысила 90%, а телевизионная аудитория — 4 миллиона человек. Значительно выросла доля просмотра футбола в цифровых форматах. Все это говорит о том, что мы создаем и предлагаем собственный современный и качественный футбольный контент. Согласно исследованию, он интересен людям самых разных возрастов. И это еще раз подтверждает тот факт, что футбол — спорт № 1 в России.