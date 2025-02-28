«Зенит» — ЦСКА: ждать ли голы в классическом противостоянии

Армейцы не являются пока что прямыми конкурентами действующих чемпионов страны в таблице (8 очков — большая разница), но накал в этом противостоянии всегда максимальный, и уступать принципиальным соперникам никто не собирается. Команды отлично знают друг друга и встречались совсем недавно, 4 февраля в рамках Зимнего кубка: в основное время была увлекательная перестрелка — 2:2, а в серии пенальти точнее оказались петербуржцы — 4:1. Официальный матч чемпионата 1 марта ничего общего кроме участников иметь с контрольной игрой не будет.
Кое-кто из них за месяц даже переметнулся в стан врага — речь о Саше Зделаре, сменившем Москву на Петербург. У ЦСКА тоже есть люди с зенитовским прошлым — Данил Круговой в «Зените» никак не мог добиться большого игрового времени, а в ЦСКА за полгода стал одним из лидеров. Оба клуба на зимних сборах наигрывали новые тактические схемы, приглашали и отпускали футболистов, так что очень интересно, насколько по-новому будут выглядеть коллективы Сергея Семака и Марко Николича в субботу на «Газпром-Арене».
На что ставить
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.89.
«Зенит» считается фаворитом: потому что чемпион и играет дома. Но этот сезон команда Сергея Семака, к слову капитана ЦСКА в прошлом, проводит совсем не по-чемпионски. Перед паузой «Зенит» неожиданно проиграл два подряд домашних матча со скромными «Крыльями» и «Акроном», так что более серьезный соперник в лице ЦСКА тоже может рассчитывать на очки. У «Зенита», конечно, год столетия, и клуб заряжен на очередной успех, но коэффициент 1.56 на победу хозяев не стоит риска, а на успех ЦСКА, шесть туров чередовавшего победы, ничьи и поражения, за 5.60 поставят, прежде всего, армейские болельщики.
Открытого футбола в матчах «Зенита» и ЦСКА не было давно. Синяков и ссадин точно будет намного больше, чем голов. В семи последних официальных матчах красно-синих с сине-бело-голубыми было не более двух забитых мячей, а самый частый исход — 1:0 или 0:1. Так было и в игре первого круга в Москве, где победа осталась за гостями благодаря мячу Лусиано Гонду, а опасных моментов почти не возникало. Фиксируем тренд и советуем голевой феерии в первый день весны не ждать.
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