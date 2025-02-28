«Зенит» — ЦСКА: ждать ли голы в классическом противостоянии

«Зенит» считается фаворитом: потому что чемпион и играет дома. Но этот сезон команда Сергея Семака, к слову капитана ЦСКА в прошлом, проводит совсем не по-чемпионски. Перед паузой «Зенит» неожиданно проиграл два подряд домашних матча со скромными «Крыльями» и «Акроном», так что более серьезный соперник в лице ЦСКА тоже может рассчитывать на очки. У «Зенита», конечно, год столетия, и клуб заряжен на очередной успех, но коэффициент 1.56 на победу хозяев не стоит риска, а на успех ЦСКА, шесть туров чередовавшего победы, ничьи и поражения, за 5.60 поставят, прежде всего, армейские болельщики.