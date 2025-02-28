Неймар рассказал, как Месси просил его научить бить пенальти

«Я помог Месси бить пенальти! Мы были на тренировке, и он спросил меня: “Как ты так бьешь пенальти?” Я сказал ему: “Ты что, с ума сошел? Ты же Месси! Если я могу, то ты точно сможешь”. Потом я показал ему, и он начал тренироваться», — сказал Неймар.
Неймар и Месси вместе выступали в «Барселоне» (2013−2017) и «ПСЖ» (2021−2023). В общей сложности они сыграли друг с другом более 200 матчей.
Неймар перешел в «Сантос» 31 января в качестве свободного агента. В этом сезоне он провел за клуб шесть матчей в чемпионате Паулисты, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.
Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023 года. Он провел за американский клуб 42 матча, в которых забил 36 мячей и сделал 20 голевых передач. Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.