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Неймар рассказал, как Месси просил его научить бить пенальти

Нападающий «Сантоса» Неймар рассказал, как учил капитана сборной Аргентины Лионеля Месси пробивать пенальти.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Я помог Месси бить пенальти! Мы были на тренировке, и он спросил меня: “Как ты так бьешь пенальти?” Я сказал ему: “Ты что, с ума сошел? Ты же Месси! Если я могу, то ты точно сможешь”. Потом я показал ему, и он начал тренироваться», — сказал Неймар.

Неймар и Месси вместе выступали в «Барселоне» (2013−2017) и «ПСЖ» (2021−2023). В общей сложности они сыграли друг с другом более 200 матчей.

Неймар перешел в «Сантос» 31 января в качестве свободного агента. В этом сезоне он провел за клуб шесть матчей в чемпионате Паулисты, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.

Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023 года. Он провел за американский клуб 42 матча, в которых забил 36 мячей и сделал 20 голевых передач. Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

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