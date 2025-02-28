Неймар рассказал, как Месси просил его научить бить пенальти

«Я помог Месси бить пенальти! Мы были на тренировке, и он спросил меня: “Как ты так бьешь пенальти?” Я сказал ему: “Ты что, с ума сошел? Ты же Месси! Если я могу, то ты точно сможешь”. Потом я показал ему, и он начал тренироваться», — сказал Неймар.