Неймар: вместо «Барселоны» я чуть не перешел в «Баварию»

«Хуже того, из-за Гвардиолы я чуть не перешел в “Баварию”. Я собирался получать премию Пушкаша в Швейцарии и был в своем номере. Отец позвонил мне в два часа ночи. Он сказал, что придет. С ним был Гвардиола. Я был в одних трусах, быстро надел шорты, так как не ожидал этого. Гвардиола сказал мне, что хочет видеть меня в клубе, в который он собирается.



Он сказал, что сделает для меня все возможное. Он сказал, что если я не забью 60 голов за год, он сменит команду. Я спросил, в какой клуб он собирается перейти, он ответил, что не может сказать. Я сказал “Пожалуйста”, и он ответил, что собирается подписать контракт с “Баварией”. Он сказал, что знает, что это холодный город, не такой, как Барселона или Мадрид, но он обещал позаботиться обо мне», — сказал Неймар.