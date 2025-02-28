УЕФА дисквалифицировал судью, который оскорбил Клоппа

Напомним, что после расследования PGMOL (английская ассоциация профессиональных арбитров) в декабре 2024-го Кута уже отстраняли от работы в связи с тем, что в интернет попало видео, где он назвал экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа «немецким ублюдком».