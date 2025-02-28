УЕФА дисквалифицировал судью, который оскорбил Клоппа

В УЕФА сообщили, что Кут дисквалифицирован за «дискредитацию футбола как вида спорта и УЕФА в частности», а также за «нарушение основных правил порядочного поведения». Отстранение продлиться до 30 июня 2026 года.
Дисквалификация Кута означает, что он не сможет работать на еврокубковых матчах.
Напомним, что после расследования PGMOL (английская ассоциация профессиональных арбитров) в декабре 2024-го Кута уже отстраняли от работы в связи с тем, что в интернет попало видео, где он назвал экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа «немецким ублюдком».
УЕФА начал расследование в отношении арбитра, в ходе которого появились подозрения, что Кут употреблял запрещенные вещества во время работы на Евро-2024.
Председатель ассоциации арбитров Англии Пол Филд выразил сожаление в связи с отстранением Кута, заявив, что Дэвид — хороший наставник для молодых арбитров и «может дать им многое». Сам рефери также сообщал, что будет рад вернуться к работе судьей.