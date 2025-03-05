Игорь Денисов рассказал, как ему угрожали в детском футболе

Звонит сначала его мама, этого игрока, и говорит: «Почему, Игорь Владимирович, ты не ставишь моего сына?» Я говорю: «Я разберусь с вашим сыном один на один, и он все знает». «Ты нам развалил команду, ты привез каких-то там», тому подобное, там столько слов мне. Я говорю: «Слушайте, женщина, давайте мы не будем лезть в мою работу. Это мой выбор, я отвечаю за результат». Я повесил трубку, пришел к мальчику, говорю: «С сегодняшнего дня ты отстранен. Вот, потому что позвонила твоя мама, наговорила мне, мягко скажем, некрасивых слов».