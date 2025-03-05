Игорь Денисов рассказал, как ему угрожали в детском футболе

— Здесь грязи больше, чем в большом футболе. В большом футболе лично меня никто криминальными авторитетами не запугивал. Мне звонит папа одного игрока, который у меня сидел на замене. По мне, слабый ребёнок. Я всегда откровенно говорю. Я ему в глаза это говорю.
Звонит сначала его мама, этого игрока, и говорит: «Почему, Игорь Владимирович, ты не ставишь моего сына?» Я говорю: «Я разберусь с вашим сыном один на один, и он все знает». «Ты нам развалил команду, ты привез каких-то там», тому подобное, там столько слов мне. Я говорю: «Слушайте, женщина, давайте мы не будем лезть в мою работу. Это мой выбор, я отвечаю за результат». Я повесил трубку, пришел к мальчику, говорю: «С сегодняшнего дня ты отстранен. Вот, потому что позвонила твоя мама, наговорила мне, мягко скажем, некрасивых слов».
Прошло три недели, звонит папа. И говорит: «Ты при всей команде обозвал мою жену плешивой и психичкой». Я говорю: «Чё?» «Если ты не извинишься перед ней, к тебе приедет Шарко Молодой, есть такой криминальный авторитет. И тебе [конец]». Прямо так говорит. «Ты обидел мою жену». Я говорю: «Как я могу перед детьми назвать вашу жену плешивой? Представляете, плешивая истеричка. Я такого слова-то не знаю, что такое плешивая».
Они начали разбираться. Потом папа берет телефон и говорит, что давайте закончим этот балаган. Они всё выдумали из-за того, что им было обидно, из-за того, что сына посадили на замену. Вот такое есть в детском футболе сплошь и рядом, — сказал Игорь Денисов в видео на YouTube-канале журналиста Вити Кравченко.
Игорь Денисов за свою карьеру выступал за петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», московские «Динамо» и «Локомотив». Он четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В активе Денисова 54 матча за сборную России.