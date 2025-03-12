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«Шанхай» Слуцкого проиграл 0:4 и вылетел из азиатской ЛЧ

«Шанхай Шэньхуа» на выезде проиграл «Кавасаки Фронтале» (0:4) в ответном матче ⅛ финала азиатской Лиги чемпионов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Hiroki Watanabe/Getty Images

Забитыми мячами в этой встрече отметились Асахи Сасаки (24'), Эрисон (65'), Тацуя Ито (68') и Марсиньо (90+1').

В первом матче «Шанхай Шэньхуа» одержал минимальную победу со счетом 1:0. По сумме двух матчей в ¼ финала вышел «Кавасаки Фронтале», а «Шанхай Шэньхуа» завершил выступление в турнире.

«Шанхай Шэньхуа» потерпел крупнейшее поражение при Слуцком. До этого единственный разгром «Шэньхуа» случился в октябре 2024 года в выездном матче Лиги чемпионов АФК против малайзийского «Джохора» (0:3).

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. 53-летний российский специалист выиграл с клубом серебряные медали чемпионата Китая и дважды завоевал Суперкубок страны.