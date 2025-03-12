«Шанхай» Слуцкого проиграл 0:4 и вылетел из азиатской ЛЧ

Забитыми мячами в этой встрече отметились Асахи Сасаки (24'), Эрисон (65'), Тацуя Ито (68') и Марсиньо (90+1').
В первом матче «Шанхай Шэньхуа» одержал минимальную победу со счетом 1:0. По сумме двух матчей в ¼ финала вышел «Кавасаки Фронтале», а «Шанхай Шэньхуа» завершил выступление в турнире.
«Шанхай Шэньхуа» потерпел крупнейшее поражение при Слуцком. До этого единственный разгром «Шэньхуа» случился в октябре 2024 года в выездном матче Лиги чемпионов АФК против малайзийского «Джохора» (0:3).
Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. 53-летний российский специалист выиграл с клубом серебряные медали чемпионата Китая и дважды завоевал Суперкубок страны.