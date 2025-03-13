Игрок во время матча уничтожил желтую карточку шредером: видео

Матч между командами YouTube All-Stars и Sidemen FC завершился с ничейным счетом 9:9 и собрал более 4,7 млн фунтов для благотворительных организаций. Организаторы матча заявили, что все 90 тыс. билетов на игру были распроданы за три часа, а за прямой трансляцией по всему миру наблюдали около восьми миллионов человек.