Игрок во время матча уничтожил желтую карточку шредером: видео

29-летний ютубер получил известность в футбольных кругах в 2023 году. Бывший арбитр ФИФА Марк Клаттенбург показал Фошу желтую карточку, но тот в ответ показал ему карточку «реверс» из популярной настольной игры UNO.
Спустя полтора года Фош и Клаттенбург вновь встретились на футбольном поле во время благотворительного матча, проходившего на стадионе «Уэмбли». На 52-й минуте Клаттенбург вновь показал ютуберу желтую карточку. Фош выхватил ее из руки арбитра, достал карманный шредер и попытался ее уничтожить. Ютубер смог исполнить задумку только со второй попытки.
Матч между командами YouTube All-Stars и Sidemen FC завершился с ничейным счетом 9:9 и собрал более 4,7 млн фунтов для благотворительных организаций. Организаторы матча заявили, что все 90 тыс. билетов на игру были распроданы за три часа, а за прямой трансляцией по всему миру наблюдали около восьми миллионов человек.