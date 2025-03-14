Американка рассказала, на какую сумму можно прожить в Москве

«Когда была в “Локо”, снимала квартиру в Измайлово. А в “Динамо” сначала жила в Зеленограде, а теперь — в Химках. Квартира небольшая, однокомнатная, но всё необходимое есть — кухонные принадлежности, стиралка и т. д. И до базы в Новогорске недалеко ехать. Я не шопоголик. Деньги трачу только на квартиру, еду. Если мне что-то не нужно — не стану покупать. В Москве мне нужно для жизни 100−120 тысяч рублей. На оплату квартиры — с водой, электричеством, wi-fi — уходит примерно тысяч 60. Остальное — продукты, проезд. Но это прямо по минимуму», — приводит слова Уильямс «Чемпионат».