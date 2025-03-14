Американка рассказала, на какую сумму можно прожить в Москве

«Когда была в “Локо”, снимала квартиру в Измайлово. А в “Динамо” сначала жила в Зеленограде, а теперь — в Химках. Квартира небольшая, однокомнатная, но всё необходимое есть — кухонные принадлежности, стиралка
«Полицейские часто документы проверяют. Я готова, если что: паспорт и миграционная карта всегда при мне (улыбается). Был случай, когда еще жила в Зеленограде: только вышла с рынка, купила клубники. Подходит полицейский: “Покажи паспорт”. Показала. А он как закричит напарнику: “Смотри, американка!” Говорю: “Теперь я могу пойти на метро?” — “Да-да, конечно”, — добавила Уильямс.
Кайлан Уильямс с марта 2021 года по января 2023-го играла за «Локомотив». С железнодорожниками она стала чемпионкой России (2021) и бронзовым призером чемпионата страны (2022). Позднее футболистка стала игроком «Динамо».