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Американка рассказала, на какую сумму можно прожить в Москве

Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала о своих финансовых расходах в Москве.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Комплекс городского хозяйства Москвы

«Когда была в “Локо”, снимала квартиру в Измайлово. А в “Динамо” сначала жила в Зеленограде, а теперь — в Химках. Квартира небольшая, однокомнатная, но всё необходимое есть — кухонные принадлежности, стиралка и т. д. И до базы в Новогорске недалеко ехать. Я не шопоголик. Деньги трачу только на квартиру, еду. Если мне что-то не нужно — не стану покупать. В Москве мне нужно для жизни 100−120 тысяч рублей. На оплату квартиры — с водой, электричеством, wi-fi — уходит примерно тысяч 60. Остальное — продукты, проезд. Но это прямо по минимуму», — приводит слова Уильямс «Чемпионат».

«Полицейские часто документы проверяют. Я готова, если что: паспорт и миграционная карта всегда при мне (улыбается). Был случай, когда еще жила в Зеленограде: только вышла с рынка, купила клубники. Подходит полицейский: “Покажи паспорт”. Показала. А он как закричит напарнику: “Смотри, американка!” Говорю: “Теперь я могу пойти на метро?” — “Да-да, конечно”, — добавила Уильямс.

Кайлан Уильямс с марта 2021 года по января 2023-го играла за «Локомотив». С железнодорожниками она стала чемпионкой России (2021) и бронзовым призером чемпионата страны (2022). Позднее футболистка стала игроком «Динамо».