Гол Месси помог «Интер Майами» обыграть «Атланту» Миранчука

Счет в матче на 11-й минуте открыл нападающий хозяев Эммануэль Латте Лат. На 20-й минуте после грубой ошибки защитников «Атланты» сравнял Лионель Месси. Победу «Интер Майами» на 89-й минуте принес вышедший на замену Фафа Пико, который нанес точный удар головой после подачи Жорди Альбы.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил во втором матче подряд. Всего на счету 37-летнего аргентинца пять сыгранных матчей в новом сезоне, в которых он забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. На счету 29-летнего россиянина после четырех матчей нового сезона нет ни одного голевого действия.
«Интер Майами» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, опередив «Филадельфию Юнион». В следующем туре, который пройдет 30 марта, команды сыграют между собой во Флориде.
«Атланта Юнайтед» опустилась на 15-е место на Востоке. В субботу, 22 марта, «Атланта» на выезде сыграет с «Цинциннати».