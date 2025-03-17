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Гол Месси помог «Интер Майами» обыграть «Атланту» Миранчука

«Интер Майами» на выезде обыграл «Атланту Юнайтед» (2:1) в матче регулярного чемпионата МЛС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Счет в матче на 11-й минуте открыл нападающий хозяев Эммануэль Латте Лат. На 20-й минуте после грубой ошибки защитников «Атланты» сравнял Лионель Месси. Победу «Интер Майами» на 89-й минуте принес вышедший на замену Фафа Пико, который нанес точный удар головой после подачи Жорди Альбы.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил во втором матче подряд. Всего на счету 37-летнего аргентинца пять сыгранных матчей в новом сезоне, в которых он забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. На счету 29-летнего россиянина после четырех матчей нового сезона нет ни одного голевого действия.

«Интер Майами» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, опередив «Филадельфию Юнион». В следующем туре, который пройдет 30 марта, команды сыграют между собой во Флориде.

«Атланта Юнайтед» опустилась на 15-е место на Востоке. В субботу, 22 марта, «Атланта» на выезде сыграет с «Цинциннати».