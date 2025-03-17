Арсен Венгер назвал любимых футболистов современности

«За кем мне сейчас больше всего нравится наблюдать? Это Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Коул Палмер и Мохамед Салах», — сказал Венгер.
Месяц назад 75-летнего француза попросили составить пятерку лучших футболистов современности. В их число вошли все вышеперечисленные игроки, а также вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.
С 1996 по 2018 года Венгер возглавлял лондонский «Арсенал» и стал самым успешным тренером в истории клуба. На его счету три чемпионских титула в АПЛ, семь побед в Кубке Англии и финал Лиги чемпионов.
С ноября 2019 года Венгер возглавляет отдел ФИФА по глобальному развитию футбола.