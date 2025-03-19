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Названо блюдо, которое помогает Роналду поддерживать форму в 40 лет

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими гастрономическими предпочтениями. Об этом сообщает Daily Mail.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Любимое блюдо 40-летнего португальца, которое помогает ему поддерживать физическую форму, называется Bacalhau à Brás (треска по-бразски). Это традиционное португальское блюдо, которое состоит из измельченной соленой трески, лука, мелко нарезанного жареного картофеля, яиц и оливок.

Одна порция этого блюда (300 грамм) содержит около 28 грамм белка и 29 грамм углеводов, что отлично сочетается с принципами питания Роналду. Звездный португалец известен тем, что избегает сахара и алкоголя и отдает предпочтение только высокобелковой пище.

Bacalhau à Brás является достаточно быстрым в приготовлении блюдом, а также имеет особое значение для Роналду, так как в детстве его часто готовила ему мама. В ресторане Криштиану в Лиссабоне можно попробовать это блюдо, приготовленное по семейному рецепту.

В этом сезоне Роналду провел 33 матча за «Аль-Наср», в которых забил 28 мячей и отдал четыре голевые передачи.

«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на десять очков. 4 апреля команда Роналду на выезде сыграет с действующим чемпионом «Аль-Хилялем».