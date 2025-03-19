Названо блюдо, которое помогает Роналду поддерживать форму в 40 лет

Bacalhau à Brás является достаточно быстрым в приготовлении блюдом, а также имеет особое значение для Роналду, так как в детстве его часто готовила ему мама. В ресторане Криштиану в Лиссабоне можно попробовать это блюдо, приготовленное по семейному рецепту.