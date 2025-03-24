Черчесов — об общении со СМИ: Мы же не в юбке, а в штанах ходим

— Насколько важно для тренера общение с прессой, создание собственного образа, имиджа? Нужно ли вообще об этом думать? Как с этим быть?
— Ну, я не знаю, все-таки мы же не в юбке, а в штанах ходим, в брюках. И поэтому как-то надо это делать. Понятно, определенные вещи ты не должен себе позволять какие-то. В конце концов, ты не Станислав Черчесов лично. Вот я сейчас, кстати, Станислав Черчесов. А если бы я тренировал команду любую, я бы был Станиславом Черчесовым, главным тренером. Я уже как-то по-другому бы вел себя, потому что я представляю условный Казахстан, сборную, или «Легию», или там Будапешт и так далее. Сейчас я Станислав Черчесов сам по себе. Другое дело, что вы абсолютно правы в современном мире, когда образ надо продавать, согласитесь, да?
— Но, скажем так, ты даже хочешь этого или не хочешь, но твой образ продается независимо от твоего желания.
— Поэтому на это надо обращать внимание. Опять же, тренер — это не только поле, тренировка, еще что-то. Ну, мы же общаемся и с коллегами, масштаба абсолютно, как говорится, другого. И поэтому ты у них тоже спрашиваешь, как, что, потому что если ты как тренер хочешь расти, ну, посмотреть, как Йоахим Лев составлял тренировки, я за ним записывал, да, ну, я же не стану Йоахимом Левом, да? Английский выучить, немецкий выучить, это тоже образ поменять определенный, потому что это для работы надо, а не для меня. Вот представляешь клуб, ну, ты же должен представлять клуб, чтобы ему не вредить, да? Ты же не себя представляешь, а клуб. Поэтому и встречался кое с кем, общался с психологами, еще что-то, чтобы, ну, как-то подсказали, потому что они тебя со стороны видят, — сказал Черчесов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
Станислав Черчесов в январе был уволен с поста главного тренера сборной Казахстана. С 2016-го по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Специалист также работал в «Спартаке», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо», венгерском «Ференцвароше» и польской «Легии».