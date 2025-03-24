Черчесов — об общении со СМИ: Мы же не в юбке, а в штанах ходим

— Поэтому на это надо обращать внимание. Опять же, тренер — это не только поле, тренировка, еще что-то. Ну, мы же общаемся и с коллегами, масштаба абсолютно, как говорится, другого. И поэтому ты у них тоже спрашиваешь, как, что, потому что если ты как тренер хочешь расти, ну, посмотреть, как Йоахим Лев составлял тренировки, я за ним записывал, да, ну, я же не стану Йоахимом Левом, да? Английский выучить, немецкий выучить, это тоже образ поменять определенный, потому что это для работы надо, а не для меня. Вот представляешь клуб, ну, ты же должен представлять клуб, чтобы ему не вредить, да? Ты же не себя представляешь, а клуб. Поэтому и встречался кое с кем, общался с психологами, еще что-то, чтобы, ну, как-то подсказали, потому что они тебя со стороны видят, — сказал Черчесов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».