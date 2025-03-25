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Блаттер и Платини оправданы по делу о финансовых махинациях

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини оправданы швейцарским судом по делу о мошенничестве.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Чрезвычайная апелляционная палата Швейцарского уголовного суда оправдала бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и экс‑главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини по делу о финансовых махинациях, сообщает Reuters.

В 2015 году швейцарское федеральное бюро юстиции возбудило дело против Блаттера из‑за подозрения в незаконном переводе двух миллионов швейцарских франков, которые Платини получил в период с 1998-го по 2002 год. Федеральный прокурор Швейцарии требовал приговорить 89‑летнего Блаттера и 69‑летнего Платини к 20 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Йозеф Блаттер и Мишель Платини отрицали свою вину, утверждая, что у них была предварительная договоренность о выплате этой суммы за консультационные услуги.

Арбитражная палата комитета по этике ФИФА в декабре 2015 года отстранила от футбола Блаттера и Платини на восемь лет. Впоследствии срок отстранения Блаттера был сокращен до шести лет, а Платини — до четырех лет.