Блаттер и Платини оправданы по делу о финансовых махинациях

В 2015 году швейцарское федеральное бюро юстиции возбудило дело против Блаттера из‑за подозрения в незаконном переводе двух миллионов швейцарских франков, которые Платини получил в период с 1998-го по 2002 год. Федеральный прокурор Швейцарии требовал приговорить 89‑летнего Блаттера и 69‑летнего Платини к 20 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.