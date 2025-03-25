Четырех футболистов московского клуба отстранили за ставки

На три года отстранены Ильяс Мрабет-Воробьев (два года условно) и Константин Разуев (один год условно), на пять лет — Данила Погосян и Дамир Саидмамудов. По тем же статьям на три года отстранен футболист «Росича-2» Александр Ларионов (один год условно).