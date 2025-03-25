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Четырех футболистов московского клуба отстранили за ставки

Комитет по этике Российского футбольного союза отстранил от любой связанной с футболом деятельности четырех игроков московской «Смены».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Тобол"

Решение было принято на заседании комитета по этике Российского футбольного союза.

Все игроки «Смены» отстранены на основании статей 18 (запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх) и 21 (оказание прямого или косвенного воздействия с целью манипулирования результатом матча) регламента РФС по этике.

На три года отстранены Ильяс Мрабет-Воробьев (два года условно) и Константин Разуев (один год условно), на пять лет — Данила Погосян и Дамир Саидмамудов. По тем же статьям на три года отстранен футболист «Росича-2» Александр Ларионов (один год условно).