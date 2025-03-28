Дани Алвес оправдан по делу о сексуальном насилии

В феврале 2024 года 41-летний бразилец получил четыре с половиной года тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе Барселоны в декабре 2022 года. Алвес подал апелляцию на это решение, которая была удовлетворена. Апелляционная палата Высшего cуда Каталонии постановила, что «показания девушки недостаточны для подтверждения осуждения Алвеса и что в данном случае презумпция невиновности имеет преимущественную силу».
Дани Алвес был задержан в январе 2023 года. Он провел в заключении 14 месяцев, после чего был освобожден под залог в размере одного миллиона евро до завершения рассмотрения апелляции.
На момент ареста Дани Алвес был самым титулованным футболистом в истории. На его счету 43 выигранных командных трофея. В июле 2024 года после победы в Кубке Америке это звание перешло к нападающему сборной Аргентины и бывшему одноклубнику Алвеса по «Барселоне» Лионелю Месси.
Дани Алвес известен по выступлениям за «Севилью», «Барселону», «Ювентус» и «ПСЖ». Во время задержания бразилец являлся игроком мексиканского клуба «УНАМ Пумас», который в тот же день расторг с ним контракт.