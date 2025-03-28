Дани Алвес оправдан по делу о сексуальном насилии

В феврале 2024 года 41-летний бразилец получил четыре с половиной года тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе Барселоны в декабре 2022 года. Алвес подал апелляцию на это решение, которая была удовлетворена. Апелляционная палата Высшего cуда Каталонии постановила, что «показания девушки недостаточны для подтверждения осуждения Алвеса и что в данном случае презумпция невиновности имеет преимущественную силу».