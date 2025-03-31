Роналду поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

В нынешнем сезоне 40-летний Роналду провел 33 матча за «Аль-Наср» во всех турнирах, отметившись 28 голами и 4 результативными передачами. Контракт Криштиану с клубом из чемпионата Саудовской Аравии рассчитан до завершения нынешнего сезона.