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Роналду поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к мусульманам по случаю праздника.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Yasser Bakhsh / Getty Images

Праздник Ураза-байрам отмечается в честь окончания строгого поста в месяц Рамадан.

«Желаю всем благословенного празднования Ураза-байрам! Пусть этот особенный период принесет вам и вашим близким радость, мир и счастье», — написал футболист в своих соцсетях.

В нынешнем сезоне 40-летний Роналду провел 33 матча за «Аль-Наср» во всех турнирах, отметившись 28 голами и 4 результативными передачами. Контракт Криштиану с клубом из чемпионата Саудовской Аравии рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Криштиану Роналду является обладателем пяти «Золотых мячей», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии, а также победителем Лиги наций.