Роналду поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Праздник Ураза-байрам отмечается в честь окончания строгого поста в месяц Рамадан.
«Желаю всем благословенного празднования Ураза-байрам! Пусть этот особенный период принесет вам и вашим близким радость, мир и счастье», — написал футболист в своих соцсетях.
В нынешнем сезоне 40-летний Роналду провел 33 матча за «Аль-Наср» во всех турнирах, отметившись 28 голами и 4 результативными передачами. Контракт Криштиану с клубом из чемпионата Саудовской Аравии рассчитан до завершения нынешнего сезона.
Криштиану Роналду является обладателем пяти «Золотых мячей», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии, а также победителем Лиги наций.