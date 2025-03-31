Анчелотти — о нагрузках футболистов: Раньше это был другой спорт

«Когда я играл в футбол, не было такого износа. Раньше это был другой спорт. Не только из-за износа, но и из-за подготовки, нагрузки в смысле травм. Мы должны справиться с этим в надежде иметь больше времени, чтобы лучше восстановиться, лучше подготовиться к матчам… Этот сезон будет очень сложным. Мы хорошо справились с ним, принимая во внимание серьёзные травмы, от которых мы не можем оправиться до конца», — приводит слова Анчелотти AS.