Анчелотти — о нагрузках футболистов: Раньше это был другой спорт

«Когда я играл в футбол, не было такого износа. Раньше это был другой спорт. Не только из-за износа, но и из-за подготовки, нагрузки в смысле травм. Мы должны справиться с этим в надежде иметь больше времени, чтобы лучше восстановиться, лучше подготовиться к матчам… Этот сезон будет очень сложным. Мы хорошо справились с ним, принимая во внимание серьёзные травмы, от которых мы не можем оправиться до конца», — приводит слова Анчелотти AS.
После 29 туров «Реал» набрал 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице, на 3 балла отставая от лидирующей «Барселоны». 1 апреля мадридский клуб играет с «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании, а 5 апреля — в матче чемпионата страны против «Валенсии».
65-летний Карло Анчелотти руководит «Реалом» с 2021 года, ранее он был главным тренером команды с 2013-го по 2015 год. Под его руководством «Реал» по два раза выиграл чемпионат и Кубок Испании, трижды команда становилась победителем Лиги чемпионов.