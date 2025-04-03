Андрей Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА

Голосование состоялось сегодня на 49-м конгрессе УЕФА в Белграде. На четырехлетний срок в исполком избраны Лизе Клавенесс (Норвегия), Франк Паув (Нидерланды), Габриэле Гравина (Италия), Ханс‑Йоахим Ватцке (Германия), Мариан Кустич (Хорватия), Ари Лахти (Финляндия), Айвар Похлак (Эстония) и Армен Меликбекян (Армения).
Шевченко претендовал на двухлетний мандат, но уступил в голосовании Рафаэлю Лузану из Испании и Моше Зуаресу из Израиля. Кандидатуру 48-летнего украинца поддержали 15 европейских стран-ассоциаций, 39 проголосовали против. Таким образом, в течение следующих двух лет Украина не будет иметь права голоса в исполкоме УЕФА.
Также исполком УЕФА в связи с истечением срока действия мандата покинул президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Он вошел в исполком УЕФА в 2021 году.
Шевченко известен по выступлениям за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси». В 2004 году он стал обладателем «Золотого мяча». В 2012 году Шевченко завершил игровую карьеру и спустя несколько лет, после неудачного захода в политику, начал тренерскую деятельность. С 2016 по 2021 год он возглавлял сборную Украины, а в сезоне-2021/22 два месяца пробыл главным тренером «Дженоа».
В 2024 году Шевченко начал карьеру футбольного функционера и единогласно был избран президентом УАФ.