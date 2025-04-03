Инстасамка купила медиафутбольный клуб

Медиаклуб был создан в 2024 году, выступает в медийной «Т-Лиге» и Кубке надежды Медиалиги. По данным Mash, сумма сделки в результате переговоров значительно снизилась с планируемых 300 миллионов рублей. Отмечается, что новые владельцы хотят заменить всех игроков. Руководитель команды Николай Ларин, комментируя эту публикацию, написал в телеграм-канале, что «подтверждает часть всего этого, но без подробностей».