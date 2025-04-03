Инстасамка купила медиафутбольный клуб

Как сообщил ТАСС директор певицы Максим Столяров, Инстасамка вместе с мужем Олегом Еропкиным приобрела футбольный клуб «Чертаново Медиа». Еропкин в детстве занимался в школе «Чертаново».
Медиаклуб был создан в 2024 году, выступает в медийной «Т-Лиге» и Кубке надежды Медиалиги. По данным Mash, сумма сделки в результате переговоров значительно снизилась с планируемых 300 миллионов рублей. Отмечается, что новые владельцы хотят заменить всех игроков. Руководитель команды Николай Ларин, комментируя эту публикацию, написал в телеграм-канале, что «подтверждает часть всего этого, но без подробностей».
Президент Медиалиги Николай Осипов заявил, что теперь за этим клубом будет интереснее наблюдать, а Инстасамку будут сравнивать с женой экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«На примере Заремы Салиховой мы успели впитать, что женщина в футболе — это всегда очень интересно, резонансно, событийно и экспертно с точки зрения самого спикера», — приводит слова Осипова «ВсеПроСпорт».
В 2024 году другой популярный исполнитель — рэпер Василий Вакуленко (Баста) — объявил, что его футбольный клуб СКА из Ростова-на-Дону перешел из профессиональной футбольной лиги в медийную.