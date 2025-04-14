В Мексике вратарь перед пенальти встал спиной к Серхио Рамосу

39-летний Серхио Рамос перешел в «Монтеррей» в феврале 2025 года. В составе «королевского клуба» защитник стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка Испании, трижды выиграл Суперкубок УЕФА. С 2021 по 2023 год испанец выступал за «ПСЖ», с которым стал двукратным чемпионом Франции и завоевал Суперкубок страны.