В Мексике вратарь перед пенальти встал спиной к Серхио Рамосу

Науэль Гусман ярко проявил себя, когда защитник «Монтеррея» Серхио Рамос подошел к 11-метровой отметке, чтобы пробить пенальти в начале второго тайма матча чемпионата Мексики. Аргентинский голкипер, пытаясь смутить бывшего капитана мадридского «Реала», вставал спиной к Рамосу.
Уже перед самым ударом голкипер все-таки повернулся лицом к испанцу, который хладнокровно переиграл Гусмана. «Тигрес» при этом в итоге одержал победу со счетом 2:1, забив дважды в компенсированное время.
Науэль Гусман ранее неоднократно удивлял болельщиков своими выходками. Он светил с трибун лазером во вратаря соперника, за что был дисквалифицирован на 11 матчей, прятался под брезентом за воротами после удаления, выигрывал серию пенальти благодаря магическому ритуалу с доставанием ленты изо рта и неоднократно провоцировал фанатов соперников.
39-летний Серхио Рамос перешел в «Монтеррей» в феврале 2025 года. В составе «королевского клуба» защитник стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка Испании, трижды выиграл Суперкубок УЕФА. С 2021 по 2023 год испанец выступал за «ПСЖ», с которым стал двукратным чемпионом Франции и завоевал Суперкубок страны.
За сборную Испании футболист провел 180 матчей, в которых забил 23 гола. В 2010 году Рамос стал победителем чемпионата мира, в 2008 и 2012 годах выиграл чемпионат Европы.