Банк «Зенит» хочет забрать машину у Александра Кержакова

«Приморский районный суд нашего города зарегистрировал иск ПАО Банк “Зенит” к Александру Анатольевичу Кержакову об обращении взыскания на заложенное имущество. Третьим лицом в деле указан Сергей Сергеевич Петухов», — говорится в сообщении.
По информации источника, в декабре 2016 года банк предоставил Петухову кредит размером 1,5 млн рублей для покупки машины Audi Q3. В то же время был заключен договор залога на автомобиль.
Отмечется, что Петухов накопил долги в размере 6,7 млн рублей. В 2019 году с него взыскали задолженность, но обязательства перед банком не были исполнены. После этого мужчина продал залоговый автомобиль футболисту Кержакову.
В настоящее время «Зенит» просит суд обратить взыскание Audi Q3 Кержакова в счет погашения долга Петухова, продав автомобиль на публичных торгах. Кроме того, истец требует взыскать с футболиста расходы по оплате госпошлины в размере 30 тыс. рублей. В ближайшее время материалы дела передадут судье.
Александр Кержаков играл за «Зенит» с 2001-го по 2007 год, а также с 2010-го по 2017 год. В общей сложности нападающий провел 386 матчей за сине-бело-голубых, в которых забил 162 мяча. Вместе с клубом Кержаков трижды становился чемпионом России — в 2010, 2012 и 2015 годах.