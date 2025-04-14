Банк «Зенит» хочет забрать машину у Александра Кержакова

Александр Кержаков играл за «Зенит» с 2001-го по 2007 год, а также с 2010-го по 2017 год. В общей сложности нападающий провел 386 матчей за сине-бело-голубых, в которых забил 162 мяча. Вместе с клубом Кержаков трижды становился чемпионом России — в 2010, 2012 и 2015 годах.