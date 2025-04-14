Чемпион мира по футболу назвал Мостового великим игроком

«Мостовой — большое имя, известное во всем мире. Он был великим игроком. Не знаю, будет ли он тренером, но я уверен, что у него все замечательно. Тренер и игрок — это две совершенно разные вещи. Если у него есть такое желание, надеюсь, рано или поздно все должно получиться», — приводит слова Тотти «РБ Спорт».