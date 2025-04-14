Чемпион мира по футболу назвал Мостового великим игроком

«Мостовой — большое имя, известное во всем мире. Он был великим игроком. Не знаю, будет ли он тренером, но я уверен, что у него все замечательно. Тренер и игрок — это две совершенно разные вещи. Если у него есть такое желание, надеюсь, рано или поздно все должно получиться», — приводит слова Тотти «РБ Спорт».
В марте 2025 года бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Она позволяет тренировать клубы Первой лиги, а на уровне Российской Премьер-лиги — входить в тренерский штаб команды, но не быть главным тренером.
Александр Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборную России он провел 50 матчей, в которых забил 10 мячей.