Лионель Месси: Гвардиола нанес вред футболу

«Гвардиола — это другой мир. Он видит то, чего не видит никто другой. Он изменил футбол. Все хотели нас копировать. На самом деле таким образом он невольно навредил игре: люди пытались играть так же, как наша “Барселона”, не понимая, как это делать», — сказал Месси в эфире YouTube‑канала Simplemente Futbol.