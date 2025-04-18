Лионель Месси: Гвардиола нанес вред футболу

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в чем-то навредил футболу своей работой в испанской «Барселоне». Такое мнение высказал десятикратный чемпион Испании в составе «Барселоны», восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси.
«Гвардиола — это другой мир. Он видит то, чего не видит никто другой. Он изменил футбол. Все хотели нас копировать. На самом деле таким образом он невольно навредил игре: люди пытались играть так же, как наша “Барселона”, не понимая, как это делать», — сказал Месси в эфире YouTube‑канала Simplemente Futbol.
Месси отметил, что в «Барселоне» в период работы Гвардиолы «была особенная команда — с Хави, Андресом Иньестой и Серхио Бускетсом в полузащите».
53-летний Гвардиола работал в «Барселоне» с 2008-го по 2012 год. В качестве главного тренера завоевал 14 трофеев с клубом: три раза становился чемпионом Испании, дважды завоевывал Кубок Испании, трижды — Суперкубок Англии и по два раза — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
37-летний Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча»; воспитанник «Барселоны», за которую выступал до 2021 года. На данный момент аргентинец выступает за клуб МЛС «Интер Майами».