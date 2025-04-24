5 звезд, которые родили от спортсменов: громкие романы и непростые финалы

Семья и дети — это всегда сложно. А когда оба родителя — публичные люди, то сложно вдвойне. У одних получается найти баланс, другие не выдерживают и расходятся. Сегодня собрали для вас пять разных историй о таких семьях.
Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм: неидеальный брак, который все выдержал
Их история началась с одного неловкого знакомства. Дэвид тогда был молодым футболистом в «Манчестер Юнайтед», а Виктория вокалисткой в группе «Spice Girls». У них не было ничего общего: разное воспитание, круги общения и взгляды на жизнь. Но это не помешало им влюбиться, они вместе уже 26 лет и воспитывают четверых детей: троих сыновей и дочку.
Их первый сын Бруклин родился в начале марта 1999 года, а через два месяца пара узаконила свои отношения. Шли годы, Дэвид стал известным футболистом мадридского «Реала», Виктория успешной бизнес-леди, в это время у них уже подрастал второй сын — Ромео.
Их брак пережил измену Дэвида и закончился не разводом, а рождением третьего ребенка — сына Круза. Дэвид и Виктория решили начать все сначала, и в 2011 году у них родилась долгожданная дочка Харпер Сэвен.
Сегодня Бекхэмы — образец звездной пары, которая пережила все испытания. По словам Виктории, секрет прост: поддерживать друг друга и уметь прощать.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас: любовь с первого дубля
Энрике Иглесиас и Анна Курникова встретились на съемках клипа к песне Escape. Теннисистка играла в ролике девушку певца. А потом роль плавно перешла в реальную жизнь: они вместе уже 24 года.
Все могло бы сложиться иначе, если бы Анна продолжила играть в теннис. Но травмы ей не позволили. В 2002 году она завершила карьеру и, похоже, посвятила себя отношениям. Но пара неохотно делится подробностями личной жизни. Энрике лишь однажды коротко сказал: «Мы с Анной уважаем и любим друг друга, у нас полное взаимопонимание».
Шло время: Курникова иногда выходила на корт, Иглесиас строил музыкальную карьеру. А в 2017 году, неожиданно для всех, у них родились близнецы — Николас и Люси. И дочка Маша, тремя годами позже.
Сейчас Анна занимается исключительно семьей, а Энрике старается почаще бывать дома. И, похоже, у них все хорошо.
Шакира и Жерар Пике: любовь в прошедшем времени
Больше десяти лет их пара считалась идеальной. Они познакомились на съемках клипа Шакиры в 2010 году. Песню «Waka Waka» выбрали гимном чемпионата мира по футболу, и в ролике участвовали разные футболисты. Жерар был одним из них. Несмотря на сложности, их отношения развивались стремительно и красиво. В 2012 году у них родился первый сын — Милан, а через три года — второй сын, Саша.
Казалось, Шакира и Жерар по-настоящему счастливы. Да и сама певица это подтверждала: «У нас уже есть самое необходимое. Семья, любовь друг к другу, дети». Но в 2022 году они объявили о расставании.
И причиной стал вовсе не футбол — Жерар завершил карьеру сразу после развода. Шакира не стала скрывать, что просто поймала Пике на измене. Со временем накал страстей поутих, но в публичном поле их пара все еще обсуждают. Сейчас Шакира занимается музыкой и воспитанием детей, а Жерар иногда их навещает. Не долго и счастливо, но уже что-то.
Жизель Бюндхен и Том Брэди: история, которая не сложилась
Еще одна сказочная история любви с печально реалистичным концом. Отношения Жизель и Тома длились 13 лет, но завершились разводом в 2022 году. В этот раз семья и спорт оказались несовместимы.
Но начиналось все очень красиво. Том и Жизель познакомились в 2006 году на свидании вслепую. Он — известный футболист, она — супермодель. Такие разные, но любовь не спрашивала. Через три года пара узаконила отношения, а вскоре родился их сын — Бенджамин Рейн.
Жизель было сложно совмещать работу с материнством, но они хотели еще детей. И в 2012 у них родилась дочь Вивиан Лейк. И тогда семья начала рушиться. Жизель искала компромиссы, а Том выбрал футбол. Он вернулся в сборную, хотя ранее заявил о завершении карьеры. «Футбол — его первая любовь. И, думаю, главная», — говорила Бюндхен.
В октябре 2022 года пара развелась, и каждый пошел своей дорогой: Том стал спортивным комментатором, а Жизель посвятила себя детям. Но, что важнее, они остались чудесными родителями.
Габриэль Юнион и Дуэйн Уэйд: самая странная история
Знаменитый баскетболист Дуэйн и актриса Габриэль Юнион действительно странная пара. Они воспитывают сразу пятерых детей: троих сыновей Дуэйна от разных браков, его племянника Давеона и только одну общую дочь.
Уэйд и Юнион поженились в 2014 году. Габриэль приняла всех его детей: Заира, Зайю и Ксавьера. И, конечно, его племянник Давеона. Воспитанием мальчика некому было заниматься, и Дуэйн заменил ему отца. А вскоре появилась на свет их дочь Каавия.
На сегодняшний день в звездной семье очень теплые отношения, несмотря на то, что они все такие разные. Дуэйн давно завершил спортивную карьеру, занимается бизнесом и старается уделять больше времени жене и детям. Залогом прочных семейных уз оказалось простое желание быть вместе, несмотря ни на что.
Иногда любовь возникает там, где ее совсем не ждут: на съемочной площадке клипа, на слепом свидании или после матча. У этих пар были разные финалы, но начало всегда было одно — искреннее чувство, которое объединило два мира.
Автор: Евгения Штегеран