5 звезд, которые родили от спортсменов: громкие романы и непростые финалы

Больше десяти лет их пара считалась идеальной. Они познакомились на съемках клипа Шакиры в 2010 году. Песню «Waka Waka» выбрали гимном чемпионата мира по футболу, и в ролике участвовали разные футболисты. Жерар был одним из них. Несмотря на сложности, их отношения развивались стремительно и красиво. В 2012 году у них родился первый сын — Милан, а через три года — второй сын, Саша.