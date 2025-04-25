Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рэпер Pharaoh почтил память Василия Уткина в новой песне

Российский рэп-исполнитель Глеб Голубин (Pharaoh) упомянул футбольного комментатора Василия Уткина в песне нового альбома.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Исполнитель посвятил Уткину строчку «царствие небесное, родной мой Вася Уткин» в композиции «Рок Стар Sh» из нового альбома «10:13».

Напомним, сам Голубин занимался футболом до 13 лет, позже увлекся музыкой и стал автором музыкальных хитов. Пик популярности рэпера пришелся на 2017−2018 год.

При жизни Василий Уткин близко общался с отцом Голубина — футбольным агентом. Текст для гимна ФК «Эгриси» написал рэпер, а президентом ФК был Уткин.

Напомним, комментатор умер 19 марта 2024 года в возрасте 52-х лет из-за остановки сердца.

Глеб Голубин уважаем среди молодежи. Фигурист Александр Галлямов считает его эталоном русского рэпа.

«Pharaoh — эталон русского рэпа. Он в своем стиле: поднял всех на уши уже в полночь, и красиво переиграл, чтобы навести шумиху еще сильней. С его работами это уже не в первый раз, поэтому я понимал, чего ожидать при прослушивании. Думать, что он соберет вместе “Правило”, “Pink Phloyd” и “Million Dollar Depression” бессмысленно, так как он растет как артист и личность. Звук и сведение на высоком уровне, в его манере присутствуют дерзкие строчки, красивое мелодичное звучание — то, чем он всегда цепляет» — приводит слова Галлямова ТАСС.