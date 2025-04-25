Рэпер Pharaoh почтил память Василия Уткина в новой песне

«Pharaoh — эталон русского рэпа. Он в своем стиле: поднял всех на уши уже в полночь, и красиво переиграл, чтобы навести шумиху еще сильней. С его работами это уже не в первый раз, поэтому я понимал, чего ожидать при прослушивании. Думать, что он соберет вместе “Правило”, “Pink Phloyd” и “Million Dollar Depression” бессмысленно, так как он растет как артист и личность. Звук и сведение на высоком уровне, в его манере присутствуют дерзкие строчки, красивое мелодичное звучание — то, чем он всегда цепляет» — приводит слова Галлямова ТАСС.