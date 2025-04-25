Рэпер Pharaoh почтил память Василия Уткина в новой песне

Исполнитель посвятил Уткину строчку «царствие небесное, родной мой Вася Уткин» в композиции «Рок Стар Sh» из нового альбома «10:13».
Напомним, сам Голубин занимался футболом до 13 лет, позже увлекся музыкой и стал автором музыкальных хитов. Пик популярности рэпера пришелся на 2017−2018 год.
При жизни Василий Уткин близко общался с отцом Голубина — футбольным агентом. Текст для гимна ФК «Эгриси» написал рэпер, а президентом ФК был Уткин.
Напомним, комментатор умер 19 марта 2024 года в возрасте 52-х лет из-за остановки сердца.
Глеб Голубин уважаем среди молодежи. Фигурист Александр Галлямов считает его эталоном русского рэпа.
«Pharaoh — эталон русского рэпа. Он в своем стиле: поднял всех на уши уже в полночь, и красиво переиграл, чтобы навести шумиху еще сильней. С его работами это уже не в первый раз, поэтому я понимал, чего ожидать при прослушивании. Думать, что он соберет вместе “Правило”, “Pink Phloyd” и “Million Dollar Depression” бессмысленно, так как он растет как артист и личность. Звук и сведение на высоком уровне, в его манере присутствуют дерзкие строчки, красивое мелодичное звучание — то, чем он всегда цепляет» — приводит слова Галлямова ТАСС.