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Бразильский клуб отказался участвовать в Братском кубке в Москве

«Гремио» не примет участия в Братском кубке в этом году. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

— «Гремио» в Братском кубке? Не в этом году. Мы разговаривали с разными клубами, но в этом году, скорее всего, нет, — сказал председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин.

Братский кубок проводится с 2023 года. В первом розыгрыше турнира участвовали только московские «Динамо» и ЦСКА, а во втором к ним присоединились сербские клубы «Партизан» и ОФК. Третий по счету турнир состоится этим летом в Москве.

Ранее сообщалось, что «Динамо» планирует пригласить на Братский кубок саудовский «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.

«Гремио» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии.