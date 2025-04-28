Бразильский клуб отказался участвовать в Братском кубке в Москве

— «Гремио» в Братском кубке? Не в этом году. Мы разговаривали с разными клубами, но в этом году, скорее всего, нет, — сказал председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин.
Братский кубок проводится с 2023 года. В первом розыгрыше турнира участвовали только московские «Динамо» и ЦСКА, а во втором к ним присоединились сербские клубы «Партизан» и ОФК. Третий по счету турнир состоится этим летом в Москве.
Ранее сообщалось, что «Динамо» планирует пригласить на Братский кубок саудовский «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.
«Гремио» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии.