Мария Шарапова, Жерар пике и другие: самые громкие расставания, которые потрясли мир спорта

В 1997 году американский теннисист и олимпийский чемпион Андре Агасси на пике славы женился на актрисе Брук Шилдс. Но этот брак был обречен с самого начала: пара развелась менее чем через два года. Оказалось, что теннисист употреблял запрещенные вещества, был очень вспыльчив и ревнив. Пресса долго обсуждала скандал между супругами, разгоревшийся после эпизода «Друзей», где Шилдс игриво облизала пальцы Мэтта Леблана. Увидев эту сцену, теннисист разгромил свои трофеи в гараже, в том числе Уимблдон и US Open.