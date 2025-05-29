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Мария Шарапова, Жерар пике и другие: самые громкие расставания, которые потрясли мир спорта

Они побеждают на кортах, полях и аренах, но проигрывают в любви. Звезды спорта редко делятся личным, но когда дело доходит до громких расставаний, их истории становятся достоянием публики.

Мария Андрианова
Автор Спорт Mail
Жизель Бюндхен и Том Брэди
Расставания звезд спорта из нашей подборки долго обсуждались фанатами.Источник: Legion-Media

Спортивные успехи занимают почетное место в новостных лентах, но порой за кадром разворачиваются драмы, достойные сериальных сюжетов. Расставания спортсменов с партнерами становятся горячими темами для обсуждений, порождая волны новостей и сотни комментариев в соцсетях. Вспоминаем четыре самых обсуждаемых расставания в мире спорта.

Жизель Бюндхен и Том Брэди: футбол vs семья

Жизель Бюндхен и Том Брэди на «Met Gala»
Их любовь не выдержала конкуренции с американским футболом.Источник: Соцсети

Том Брэди, игрок в американский футбол, выступавший в Национальной футбольной лиге, и супермодель Жизель Бюндхен познакомились на рождественской вечеринке в 2006 году. Они сразу начали встречаться, а через три года поженились.

Их брак казался крепким, но бесконечные тренировки, матчи и турниры занимали практически все время Тома — он был сосредоточен на спортивной карьере, в то время как Жизель мечтала о спокойной жизни и хотела, чтобы муж был рядом.

Начались ссоры и скандалы, и в 2022 году Жизель поставила ультиматум: либо Том уходит из спорта, чтобы проводить больше времени с семьей и помогать ей с детьми, либо… Он выбрал второе. Брэди, объявивший о завершении карьеры, неожиданно вернулся в команду через 1,5 месяца. Фанаты разделились: одни обвиняли его в эгоизме, другие восхищались преданностью делу.

Спустя год после расставания Бюндхен назвала истинную причину развода: «Мы хотели семью, хотели чего-то совместного. Но со временем поняли, что хотели разного и просто должны сделать выбор».

Шакира и Жерар Пике: измена, песни и война за детей

Шакира и Жерар Пике с чемпионским кубком
После измен Пике Шакира превратила боль в музыкальный манифест.Источник: Соцсети

В 2010 году испанский футболист, защитник и бывший игрок Национальной сборной Испании Жерар Пике познакомился с певицей Шакирой на съемках ее клипа на песню «Waka Waka», которая стала официальным гимном Чемпионата мира по футболу. Спустя несколько месяцев пара объявила о своем романе.

Но через 12 лет Шакира и Пике со скандалом расстались. Оказалось, что Жерар постоянно изменял Шакире. Ходили слухи, что певица догадалась о неверности по банке клубничного варенья. Когда она вернулась с гастролей, то обнаружила, что кто-то съел ее варенье, при этом сам Пике его ненавидит. Шакира сделала вывод, что в ее отсутствие в доме была любовница.

Мир наблюдал за драмой в режиме реального времени: обвинения в неверности, совместные фото с новыми пассиями, судебные разбирательства из-за детей, песня Шакиры, где она намекнула на измены Пике. Семья, казавшаяся непоколебимой, рассыпалась, становясь объектом бесконечных обсуждений.

Мария Шарапова и Григор Димитров: теннисный роман, который «стоил» побед

Григор Димитров и Мария Шарапова
Красивый союз разрушили амбиции и борьба за первенство.Источник: Соцсети

Российскую теннисистку Марию Шарапову и болгарина Григора Димитрова называли «золотой парой» тенниса — слишком уж красивыми и гармоничными они казались вместе. Познакомились молодые люди в 2012 году, когда Григор увидел по телевизору выступление Марии — он сразу написал ей электронное письмо, пригласив на свидание.

Завязался роман, свидетелями которого стали папарацци, журналисты и болельщики. Казалось, что у теннисистов все складывается идеально: ходили слухи о помолвке и скорой свадьбе. Однако идиллия продлилась недолго. Уже тогда у Димитрова появилось раздражение: он считал несправедливым, что девушка намного успешнее его на корте.

Григору хотелось видеть женщину, сидящую на трибунах и поддерживающую его игру, а не конкурирующую с ним в рейтинге лучших игроков. Мария же хотела сосредоточиться на своей карьере. Осознавая, что их цели расходятся, Шарапова приняла решение расстаться с Григором Димитровым.

«Мне надо было быть сконцентрированной, готовиться к собственным играм, к триумфам и поражениям», — вспоминала Шарапова. Интересно, что до Шараповой Григор встречался с другой известной теннисисткой — Сереной Уильямс, многолетней соперницей россиянки.

Андре Агасси и Брук Шилдс: как слава убила любовь

Андре Агасси и Брук Шилдс
Страсть быстро угасла — остались ссоры, ревность и разбитые трофеи.Источник: Соцсети

В 1997 году американский теннисист и олимпийский чемпион Андре Агасси на пике славы женился на актрисе Брук Шилдс. Но этот брак был обречен с самого начала: пара развелась менее чем через два года. Оказалось, что теннисист употреблял запрещенные вещества, был очень вспыльчив и ревнив. Пресса долго обсуждала скандал между супругами, разгоревшийся после эпизода «Друзей», где Шилдс игриво облизала пальцы Мэтта Леблана. Увидев эту сцену, теннисист разгромил свои трофеи в гараже, в том числе Уимблдон и US Open.

Еще одна причина развода — разные взгляды на семейную жизнь: Брук хотела детей, а Андре не спешил становиться отцом, желая сосредоточиться на спортивной карьере. В любом случае, развод стал освобождением для обоих и уроком для всех: иногда слава — худший враг любви.

Эти истории доказывают: за титулами и кубками звезды спорта остаются обычными людьми. Их расставания обсуждают жарче, чем финалы чемпионатов, потому что в них — та же борьба, страсть и боль. Но все они доказывают: расставание — не конец, а повод начать все заново.