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«Аль-Наср» сегодня объявит об уходе Криштиану Роналду

«Аль-Наср» сегодня проведет пресс-конференцию, на которой объявит о расставании с Криштиану Роналду. Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Yasser Bakhsh / Getty Images

Пресс-конференция состоится в 14:00 по московскому времени. Ожидается, что на ней также будут анонсированы многочисленные изменения в структуре саудовского клуба на всех его уровнях.

Отмечается, что Роналду может остаться в Саудовской Аравии и продолжить карьеру в «Аль-Хиляле», который сыграет на Клубном чемпионате мира ФИФА. Трансфер может быть оформлен в первую неделю июля.

Роналду выступал за «Аль-Наср» с января 2023 года. На его счету 105 матчей, в которых он забил 93 мяча и отдал 19 голевых передач. За два с половиной года в Саудовской Аравии 40-летний португалец выиграл лишь один турнир — Кубок арабских чемпионов, который носит полуофициальный характер. Контракт Роналду с «Аль-Насром» истекает 30 июня.

Ранее сообщалось, что Роналду может вернуться в лиссабонский «Спортинг», где он начинал свою карьеру.