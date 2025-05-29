«Аль-Наср» сегодня объявит об уходе Криштиану Роналду

Роналду выступал за «Аль-Наср» с января 2023 года. На его счету 105 матчей, в которых он забил 93 мяча и отдал 19 голевых передач. За два с половиной года в Саудовской Аравии 40-летний португалец выиграл лишь один турнир — Кубок арабских чемпионов, который носит полуофициальный характер. Контракт Роналду с «Аль-Насром» истекает 30 июня.