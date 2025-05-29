Директор «Аль-Насра»: Роналду в стране всегда был нацпроектом

26 мая завершился чемпионат Саудовской Аравии, чемпионом стал «Аль-Иттихад», а «Аль-Наср» занял третье место. Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025, записав на свой счет 25 забитых мячей. За два с половиной года, что в клубе находится Криштиану Роналду «Аль-Наср» не завоевал ни одного трофея. На счету португальца 105 матчей за клуб из Эр-Рияда, в которых он забил 93 мяча и сделал 19 результативных передач.