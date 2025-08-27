Ричмонд
Вратарю удалось сыграть во всех 10 дивизионах шведского футбола

Голкипер шведского клуба «Кальмар» Якоб Киндберг вошел в историю местного и мирового футбола, появившись в составе на матч против «Хельсингборга».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

31-летний Якоб Киндберг стал первым игроком в истории, который выходил на поле во всех 10 дивизионах Швеции.

Вратарь начал карьеру в 15 лет в клубе «Стурехов», который представлял на тот момент самый нижний дивизион шведского футбола. Вместе с командой Киндберг поиграл в нескольких дивизионах, а затем переходил в клубы «Кумла», «Карлслундс», «Эребру Сирианска» пока в 2022 году не дебютировал в чемпионате страны в составе «Кальмара».

До этого сезона Киндберг ни разу не играл только во втором по значимости дивизионе страны. Однако по итогам прошлого сезона «Кальмар» покинул элиту, а в этом основной вратарь команды получил травму, что и позволило игроку стать автором необычного достижения.