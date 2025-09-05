Суарес извинился за плевок в сотрудника «Сиэтла» после поражения

«Хочу поздравить “Сиэтл Саундерс” с победой в Кубке лиг. Но больше всего я хочу извиниться за свое поведение после окончания игры. Это был момент огромного напряжения и разочарования, когда сразу после матча произошло то, чего не должно было случиться. Но это не оправдывает моей реакции.



Я совершил ошибку и искренне приношу извинения. Это не тот образ, который я хочу создать перед своей семьей, которая страдает из-за моих ошибок, перед клубом, который также не заслуживает того, чтобы на него влияли подобные вещи. Мне жаль, что произошло, и я не хотел упустить возможность признать свою вину и извиниться перед всеми, кто был недовольным моим поступком. Мы будем работать вместе, чтобы добиться успехов, которых заслуживают этот клуб и его болельщики. Обнимаю всех», — написал Суарес в соцсетях.