Суарес извинился за плевок в сотрудника «Сиэтла» после поражения

Инцидент произошел в минувшее воскресенье после того, как «Интер Майами» разгромно проиграл «Сиэтлу» (0:3) в финальном матче Кубка лиг. После завершения игры возникла потасовка, в ходе которой Суарес вступил в перепалку с сотрудником клуба, после чего плюнул ему в лицо.
«Хочу поздравить “Сиэтл Саундерс” с победой в Кубке лиг. Но больше всего я хочу извиниться за свое поведение после окончания игры. Это был момент огромного напряжения и разочарования, когда сразу после матча произошло то, чего не должно было случиться. Но это не оправдывает моей реакции.
Я совершил ошибку и искренне приношу извинения. Это не тот образ, который я хочу создать перед своей семьей, которая страдает из-за моих ошибок, перед клубом, который также не заслуживает того, чтобы на него влияли подобные вещи. Мне жаль, что произошло, и я не хотел упустить возможность признать свою вину и извиниться перед всеми, кто был недовольным моим поступком. Мы будем работать вместе, чтобы добиться успехов, которых заслуживают этот клуб и его болельщики. Обнимаю всех», — написал Суарес в соцсетях.
Суарес перешел в «Интер Майами» зимой 2024 года из «Гремио» на правах свободного агента. 38-летний нападающий провел за клуб из Флориды 77 матчей, в которых забил 38 мячей и отдал 28 голевых передач. Его контракт рассчитан до конца года.
«Интер Майами» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, отставая от лидирующей «Филадельфии» на 11 очков. 14 сентября «цапли» на выезде сыграют против «Шарлотт».