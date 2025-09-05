«Индепендьенте» исключен из Кубка Судамерикана после беспорядков

Причиной стали массовые беспорядки, которые произошли 21 августа во время ответного матча ⅛ финала турнира против «Универсидад де Чили». Встреча была остановлена на 62-й минуте при счете 1:1 и не была доиграна.
В результате беспорядков, которые развернулись на трибунах, погибло трое человек. Еще сотни зрителей, включая детей, получили травмы различной степени тяжести. Местная полиция задержала более 300 человек.
КОНМЕБОЛ приняла решение исключить «Индепендьенте» из турнира. Кроме того, оба клуба проведут следующие семь домашних матчей под эгидой организации без зрителей и следующие семь выездных встреч — без поддержки своих фанатов. Также оба клуба были оштрафованы: «Индепендьенте» — на 250 тыс. долларов, «Универсидад де Чили» — на 270 тыс. долларов.
«Универсидад де Чили» продолжит участие в Кубке Судамерикана и в четвертьфинале сыграет против перуанского клуба «Альянса Лима». Первый матч пройдет 18 сентября в Перу, ответный — 25 сентября в Чили.