Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.79
X
3.35
П2
2.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.93
П2
7.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.10
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.40
П2
7.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Франция
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.20
П2
1.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Молдавия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.00
П2
1.59
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Италия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.08
X
16.00
П2
47.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.81
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Черногория
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.90
П2
1.67

«Индепендьенте» исключен из Кубка Судамерикана после беспорядков

КОНМЕБОЛ отстранил аргентинский клуб «Индепендьенте» от участия в Кубке Судамерикана — втором по значимости клубном турнире Южной Америки. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Причиной стали массовые беспорядки, которые произошли 21 августа во время ответного матча ⅛ финала турнира против «Универсидад де Чили». Встреча была остановлена на 62-й минуте при счете 1:1 и не была доиграна.

В результате беспорядков, которые развернулись на трибунах, погибло трое человек. Еще сотни зрителей, включая детей, получили травмы различной степени тяжести. Местная полиция задержала более 300 человек.

КОНМЕБОЛ приняла решение исключить «Индепендьенте» из турнира. Кроме того, оба клуба проведут следующие семь домашних матчей под эгидой организации без зрителей и следующие семь выездных встреч — без поддержки своих фанатов. Также оба клуба были оштрафованы: «Индепендьенте» — на 250 тыс. долларов, «Универсидад де Чили» — на 270 тыс. долларов.

«Универсидад де Чили» продолжит участие в Кубке Судамерикана и в четвертьфинале сыграет против перуанского клуба «Альянса Лима». Первый матч пройдет 18 сентября в Перу, ответный — 25 сентября в Чили.