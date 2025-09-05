Футболист дисквалифицирован на 12 матчей за умышленную желтую карточку

Основанием для подобного вердикта бразильского суда стали «неэтичные действия, направленные на то, чтобы оказать влияние на исход встречи».
Жалоба основана на информации, собранной в ходе расследования, по итогам которого выяснилось, что игрок «Фламенго» Бруно Энрике умышленно получил желтую карточку в матче чемпионата Бразилии против «Сантоса» (1:2) в 2023 году и извлек выгоду из ставок на игру.
Прокуратура предъявила Энрике обвинение в причинении вреда своей команде и действиях, способных повлиять на исход матча. Обвинения были выдвинуты и в отношении четырех спортсменов‑любителей, в том числе брата футболиста, также получивших дисквалификации.
Были выявлены обстоятельства, указывающих на мошенничество: большое количество ставок на то, что спортсмен получит карточку; созданные учётные записи и сразу же сделанные с их помощью ставки; то, что все эти ставки были сделаны в Белу‑Оризонти, родном городе спортсмена.
Суд также оштрафовал футболиста на 60 тысяч реалов (около 11 тысяч долларов). Решение может быть обжаловано.
Бруно Энрике 34 года. На счету нападающего 2 матча за сборную Бразилии. Всю карьеру, за исключением небольшого периода в немецком «Вольфсбурге», он провел на родине. Помимо «Фламенго», Бруно Энрике выступал за «Крузейро», «Уберландию», «Гояс» и «Сантос».