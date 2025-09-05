Ричмонд
Романцев высоко оценил тренерский потенциал Александра Мостового

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что у экс-капитана сборной России Александра Мостового есть все необходимые качества, чтобы преуспеть в тренерской работе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Мы с Сашей часто общаемся — вместе ходим на падел-теннис, ездим на разные турниры. И он везде в центре внимания. Вокруг него народ, шум, смех, разговоры — настоящий заводила. Может, организовывать такие встречи, фестивали и есть его истинное призвание? Но если кто-то рискнет все-таки пригласить Мостового работать с командой, то, поверьте, это будет бомба!

Нужное образование он уже получил. А футбольного опыта и знания тонкостей игры у него на троих хватит. Да и в Европе его помнят и следят за Царем, как его окрестили болельщики в Испании. Поверьте, в тренерской работе авторитет особенно важен. Что касается характера, который может кому-то не нравиться из-за стремления говорить в глаза, то это отличало и таких больших специалистов, как Бесков, Лобановский, Газзаев. Но они никогда от себя не отступали и добивались громких побед. Так что я в Сашку верю. И очень хотел бы видеть его тренером таким же мудрым и отчаянным, каким он был на поле», — сказал Романцев.

В марте этого года 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, которая позволяет работать помощником главного тренера на уровне РПЛ и Первой лиги, а также занимать должность главного тренера в клубах Второй лиги.

В бытность игроком Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за московский «Спартак», а также за «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.