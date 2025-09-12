Марсьяль станет одноклубником Серхио Рамоса в Мексике

Марсьяль перешел в АЕК в сентябре 2024 года на правах свободного агента. Он провел за греческий клуб 24 матча, в которых забил девять мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт с АЕКом рассчитан до лета 2027 года. На момент переезда в Грецию Марсьяль был самым высокооплачиваемым игроком местного чемпионата.