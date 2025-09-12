Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.00
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.78
П2
5.23
Футбол. Германия
21:30
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.85
П2
3.15
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.60
П2
8.50
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.54
П2
4.62
Футбол. Кубок России
завершен
Леон Сатурн
0
:
Broke Boys
2
П1
X
П2

Марсьяль станет одноклубником Серхио Рамоса в Мексике

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Антони Марсьяль продолжит карьеру в чемпионате Мексики. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 29-летний француз, выступающий за греческий АЕК, в ближайшее время пройдет медицинское обследование для завершения перехода в «Монтеррей». Таким образом, Марсьяль станет одноклубником экс-защитника мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамоса, который выступает за «Монтеррей» с февраля этого года.

Марсьяль перешел в АЕК в сентябре 2024 года на правах свободного агента. Он провел за греческий клуб 24 матча, в которых забил девять мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт с АЕКом рассчитан до лета 2027 года. На момент переезда в Грецию Марсьяль был самым высокооплачиваемым игроком местного чемпионата.

«Монтеррей» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Мексики, на один балл опережая «Америку» и «Крус Асуль». Минувшим летом «Монтеррей» дошел до ⅛ финала клубного чемпионата мира, где уступил дортмундской «Боруссии» (1:2).

Узнать больше по теме
Биография Серхио Рамоса: карьера и личная жизнь футболиста
38-летний испанец является одним из лучших центральных защитников мира. На протяжении большей части карьеры игрок демонстрировал высочайший уровень футбола. Бойцовские и лидерские качества Рамоса позволяли его командам вытаскивать сложные матчи и брать титулы. Биография Серхио — это пример спортивного долголетия и таланта, помноженного на усердный труд.
Читать дальше