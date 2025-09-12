Марсьяль станет одноклубником Серхио Рамоса в Мексике

По информации источника, 29-летний француз, выступающий за греческий АЕК, в ближайшее время пройдет медицинское обследование для завершения перехода в «Монтеррей». Таким образом, Марсьяль станет одноклубником экс-защитника мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамоса, который выступает за «Монтеррей» с февраля этого года.
Марсьяль перешел в АЕК в сентябре 2024 года на правах свободного агента. Он провел за греческий клуб 24 матча, в которых забил девять мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт с АЕКом рассчитан до лета 2027 года. На момент переезда в Грецию Марсьяль был самым высокооплачиваемым игроком местного чемпионата.
«Монтеррей» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Мексики, на один балл опережая «Америку» и «Крус Асуль». Минувшим летом «Монтеррей» дошел до ⅛ финала клубного чемпионата мира, где уступил дортмундской «Боруссии» (1:2).