Вратарь, сбежавший с переговоров, продолжит карьеру на Кипре

В ближайшее время 40-летний футболист пройдет медицинский осмотр, после чего клуб из Лимасола подпишет с ним контракт.
«Ожидаем, что опыт, личность и лидерские качества Очоа значительно укрепят состав нашей команды, привнеся качество и уверенность в игроков, а также вдохновив наших молодых игроков. АЕЛ приветствует его в своей большой семье и желает ему всяческих успехов в сине-желтой футболке», — сказано в заявлении клуба.
Ранее сообщалась, что Очоа «исчез» во время переговоров с «Бургосом» из испанской Сегунды. Во время согласования деталей контракта вратарь и его представители попросили перерыв на кофе, после чего они не вернулись за стол переговоров, перестав отвечать на звонки из испанского клуба.
АЕЛ станет десятым клубом в карьере Очоа, который известен в Европе по выступлениям за «Аяччо», «Малагу», «Гранаду», льежский «Стандард» и «Салернитану». Его последним клубом был португальский АВС.
Также Очоа известен как бессменный вратарь сборной Мексики, ворота которой он защищает с 2005 года. За 20 лет он провел за нее 152 матча, в которых пропустил 154 мяча, 65 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.