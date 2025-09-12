Ричмонд
Вратарь, сбежавший с переговоров, продолжит карьеру на Кипре

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа продолжит карьеру в кипрском АЕЛе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В ближайшее время 40-летний футболист пройдет медицинский осмотр, после чего клуб из Лимасола подпишет с ним контракт.

«Ожидаем, что опыт, личность и лидерские качества Очоа значительно укрепят состав нашей команды, привнеся качество и уверенность в игроков, а также вдохновив наших молодых игроков. АЕЛ приветствует его в своей большой семье и желает ему всяческих успехов в сине-желтой футболке», — сказано в заявлении клуба.

Ранее сообщалась, что Очоа «исчез» во время переговоров с «Бургосом» из испанской Сегунды. Во время согласования деталей контракта вратарь и его представители попросили перерыв на кофе, после чего они не вернулись за стол переговоров, перестав отвечать на звонки из испанского клуба.

АЕЛ станет десятым клубом в карьере Очоа, который известен в Европе по выступлениям за «Аяччо», «Малагу», «Гранаду», льежский «Стандард» и «Салернитану». Его последним клубом был португальский АВС.

Также Очоа известен как бессменный вратарь сборной Мексики, ворота которой он защищает с 2005 года. За 20 лет он провел за нее 152 матча, в которых пропустил 154 мяча, 65 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.