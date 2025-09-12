Вратарь, сбежавший с переговоров, продолжит карьеру на Кипре

Ранее сообщалась, что Очоа «исчез» во время переговоров с «Бургосом» из испанской Сегунды. Во время согласования деталей контракта вратарь и его представители попросили перерыв на кофе, после чего они не вернулись за стол переговоров, перестав отвечать на звонки из испанского клуба.