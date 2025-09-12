Смолов частично признал вину в ходе допроса по уголовному делу

Инцидент с участием Смолова произошел утром 28 мая в ресторане «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве. Футболист подошел к двум сидевшим за столом посетителями, в результате чего возникла словесная перепалка, после которой Смолов нанес в их сторону два удара. В результате драки пострадал 52-летний челябинский бизнесмен Владимир Кузьминов.