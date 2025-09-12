Смолов частично признал вину в ходе допроса по уголовному делу

По информации источника, 35-летний футболист в ходе допроса частично признал свою вину.
Ранее Смолов стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По ней Смолову может грозить до трех лет лишения свободы.
Инцидент с участием Смолова произошел утром 28 мая в ресторане «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве. Футболист подошел к двум сидевшим за столом посетителями, в результате чего возникла словесная перепалка, после которой Смолов нанес в их сторону два удара. В результате драки пострадал 52-летний челябинский бизнесмен Владимир Кузьминов.
5 июля видео с камер наблюдения «Кофемании» появилось в соцсетях, после чего Смолов принес публичные извинения за свои действия, а также подал заявление в полицию о мошенничестве и вымогательстве 20 млн рублей.
В минувшем сезоне Смолов впервые стал чемпионом России, выиграв РПЛ с «Краснодаром». На данный момент 35-летний нападающий находится без клуба.
Накануне Смолов сыграл за Broke Boys в Кубке России и отличился забитым мячом в матче ⅛ финала Пути регионов против раменского «Сатурна» (2:0). Этот гол стал 158-м в карьере Смолова, благодаря чему он вышел на седьмое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории российского футбола, сравнявшись с Андреем Аршавиным.