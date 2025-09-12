Умер многолетний администратор «Спартака» Александр Хаджи

«Я контактировал с ним недели две‑три назад. У него же была проблема — ему ампутировали ногу. Гангрена началась, из‑за чего такая операция потребовалась. И вначале вроде ничего по самочувствию было. Я разговаривал с ним как раз после операции примерно месяц назад. Может, он был в послешоковом состоянии, но мы нормально с ним поговорили. Возможно, он еще не все оценивал. Но потом ему стало хуже. Уже после этого он трубку не брал. Сожалею очень. Дочка с ним рядом была все время.



Жалко. Он был так фанатично предан клубу, и мы были много лет с ним знакомы, работали вместе. В последнее время держался плохо, конечно. Это видели, когда на какие‑то мероприятия его привозили и отвозили. Он работал много с ветеранами спартаковскими, активный образ жизни вел. Бодрячком был и по голосу, и по тяге к жизни… Пессимистом не был в телефонных разговорах по крайней мере. Не с поникшей головой воспринимал жизнь в том виде, в котором она стала», — сказал Заварзин.