Умер многолетний администратор «Спартака» Александр Хаджи

«В “Спартаке” Хаджи начал работать в 1983 году на должности администратора команды и трудился в ней вплоть до конца 2008-го, в последние годы — генеральным менеджером. За время работы в нашем клубе он завоевал с ним 11 золотых медалей чемпионов страны, семь серебряных, три бронзовых и выиграл четыре Кубка страны. С 2022 года Александр Леонидович был членом Комитета ветеранов “Спартака”. ФК “Спартак-Москва” выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», — сказано в сообщении клуба.
По словам дочери Александра Хаджи, причиной смерти стала острая сердечно‑сосудистая недостаточность.
«У него четыре инфаркта было. Вообще, папа очень любил жизнь. Улыбался и радовался каждому ее мгновению. Боролся за жизнь до конца», — сказала Светлана Хаджи.
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин сообщил, что незадолго до смерти Хаджи перенес операцию по ампутации ноги.
«Я контактировал с ним недели две‑три назад. У него же была проблема — ему ампутировали ногу. Гангрена началась, из‑за чего такая операция потребовалась. И вначале вроде ничего по самочувствию было. Я разговаривал с ним как раз после операции примерно месяц назад. Может, он был в послешоковом состоянии, но мы нормально с ним поговорили. Возможно, он еще не все оценивал. Но потом ему стало хуже. Уже после этого он трубку не брал. Сожалею очень. Дочка с ним рядом была все время.
Жалко. Он был так фанатично предан клубу, и мы были много лет с ним знакомы, работали вместе. В последнее время держался плохо, конечно. Это видели, когда на какие‑то мероприятия его привозили и отвозили. Он работал много с ветеранами спартаковскими, активный образ жизни вел. Бодрячком был и по голосу, и по тяге к жизни… Пессимистом не был в телефонных разговорах по крайней мере. Не с поникшей головой воспринимал жизнь в том виде, в котором она стала», — сказал Заварзин.
Церемония прощания с Александром Хаджи пройдет в понедельник, 15 сентября. Информация о месте ее проведения будет объявлена позднее.
