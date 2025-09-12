Кокорин призвал Тюкавина перейти из «Динамо» в «Арис»

34-летний экс-игрок сборной России записал видеообращение, держа в руках именную футболку «Ариса» для Тюкавина с седьмым номером.
«Тюка, привет. Знаю, что ты сейчас тащишь наш великий клуб, но если не получится, я жду тебя здесь. Сыграем вместе, большие планы — еврокубки, Лига чемпионов. Нам нужно молодое усиление в виде тебя, так что давай, присоединяйся, поиграем вместе и будем наслаждаться игрой», — сказал Кокорин.
В марте Тюкавин получил разрыв крестообразной связки правого колена и перенес операцию, восстановление от которой заняло шесть месяцев. На этой неделе 23-летний нападающий сыграл 60 минут в тренировочном матче на клубной базе против молодежного состава «Динамо» (2:1). Ожидается, что он примет участие в субботнем матче против московского «Спартака».
Кокорин выступал за «Динамо» на заре своей карьеры с 2008 по 2015 год. Он провел за «бело-голубых» 203 матча, в которых забил 50 мячей и отдал 26 голевых передач.
Летом 2022 года Кокорин стал игроком «Ариса», за который провел 98 матчей, забив 33 мяча и отдав 17 голевых передач. В этом сезоне на его счету шесть матчей, в которых он не сумел отметиться результативными действиями. Контракт Кокорина с «Арисом» рассчитан до лета 2026 года.
После двух туров «Арис» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Кипра, имея в своем активе шесть очков. Клуб из Лимасола не сумел пробиться в еврокубки, уступив в третьем квалификационном раунде Лиги конференций греческому АЕКу (2:2, 1:3 д.в.).