Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.33
П2
4.30
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.50
П2
4.40
Футбол. Германия
21:30
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.85
П2
3.20
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.96
П2
9.20
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.60
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
13.09
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.53
П2
2.53

Кокорин призвал Тюкавина перейти из «Динамо» в «Арис»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин пригласил нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина присоединиться к его клубу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

34-летний экс-игрок сборной России записал видеообращение, держа в руках именную футболку «Ариса» для Тюкавина с седьмым номером.

«Тюка, привет. Знаю, что ты сейчас тащишь наш великий клуб, но если не получится, я жду тебя здесь. Сыграем вместе, большие планы — еврокубки, Лига чемпионов. Нам нужно молодое усиление в виде тебя, так что давай, присоединяйся, поиграем вместе и будем наслаждаться игрой», — сказал Кокорин.

В марте Тюкавин получил разрыв крестообразной связки правого колена и перенес операцию, восстановление от которой заняло шесть месяцев. На этой неделе 23-летний нападающий сыграл 60 минут в тренировочном матче на клубной базе против молодежного состава «Динамо» (2:1). Ожидается, что он примет участие в субботнем матче против московского «Спартака».

Кокорин выступал за «Динамо» на заре своей карьеры с 2008 по 2015 год. Он провел за «бело-голубых» 203 матча, в которых забил 50 мячей и отдал 26 голевых передач.

Летом 2022 года Кокорин стал игроком «Ариса», за который провел 98 матчей, забив 33 мяча и отдав 17 голевых передач. В этом сезоне на его счету шесть матчей, в которых он не сумел отметиться результативными действиями. Контракт Кокорина с «Арисом» рассчитан до лета 2026 года.

После двух туров «Арис» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Кипра, имея в своем активе шесть очков. Клуб из Лимасола не сумел пробиться в еврокубки, уступив в третьем квалификационном раунде Лиги конференций греческому АЕКу (2:2, 1:3 д.в.).

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше