Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
Штутгарт
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.06
П2
4.50
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.91
X
2.99
П2
2.85
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.85
П2
7.22
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.74
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2

Сестер и адвоката Марадоны обвинили в мошенничестве с его брендом

Аргентинский суд предъявил двум сестрам Диего Марадоны и его адвокату Матиасу Морле обвинения в мошенничестве, сообщает La Nacion.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Сестер и адвоката Марадоны обвинили в мошенничестве из-за использования бренда с именем легендарного футболиста.

Иск подан от имени дочерей Диего Марадоны. Девушки требуют передать им как законным наследницами контроль над всеми связанными с именем отца брендами, которыми управляла компания Sattvica SA.

Адвокату Марадоны предъявлены обвинения в мошенничестве. Сестры аргентинского футболиста проходят по делу как соучастницы.

«Неоспоримым является тот факт, что ни Морла, ни его партнеры по Sattvica не были назначены наследниками, как и сестры Марадоны. Следовательно, все имущество Диего Марадоны с момента его смерти перешло к его детям», — говорится в решении суда.

Один из адвокатов по делу сообщил La Nacion, что Морла передал товарные знаки сестрам Марадоны по просьбе самого футболиста и не получил от этого никакой финансовой выгоды.

Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года в своем доме в Тигре из-за инфаркта миокарда. В результате вскрытия выяснилось, что сердце 60-летнего аргентинца было примерно вдвое больше обычного из-за дилатационной кардиомиопатии.

Диего Марадона сыграл 91 матч за сборную Аргентины, в которых забил 34 гола. В 1986 году он стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком турнира. Аргентинец регулярно признавался в числе лучших игроков в истории футбола. Марадона — лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА, где он набрал 53,6% голосов.


Узнать больше по теме
Биография Диего Марадоны: карьера и личная жизнь футболиста
Несмотря на то, что карьера Диего Марадоны проходила во второй половине прошлого века он остается одним из самых узнаваемых спортсменов мира. Легендарный в прошлом футболист сочетал в себе грацию и мощь Пеле, медийность Девида Бэкхэма, на всю жизнь приобрел репутацию плохого парня с добрым сердцем. Как это возможно? Расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше