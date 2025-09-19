Сестер и адвоката Марадоны обвинили в мошенничестве с его брендом

Сестер и адвоката Марадоны обвинили в мошенничестве из-за использования бренда с именем легендарного футболиста.
Иск подан от имени дочерей Диего Марадоны. Девушки требуют передать им как законным наследницами контроль над всеми связанными с именем отца брендами, которыми управляла компания Sattvica SA.
Адвокату Марадоны предъявлены обвинения в мошенничестве. Сестры аргентинского футболиста проходят по делу как соучастницы.
«Неоспоримым является тот факт, что ни Морла, ни его партнеры по Sattvica не были назначены наследниками, как и сестры Марадоны. Следовательно, все имущество Диего Марадоны с момента его смерти перешло к его детям», — говорится в решении суда.
Один из адвокатов по делу сообщил La Nacion, что Морла передал товарные знаки сестрам Марадоны по просьбе самого футболиста и не получил от этого никакой финансовой выгоды.
Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года в своем доме в Тигре из-за инфаркта миокарда. В результате вскрытия выяснилось, что сердце 60-летнего аргентинца было примерно вдвое больше обычного из-за дилатационной кардиомиопатии.
Диего Марадона сыграл 91 матч за сборную Аргентины, в которых забил 34 гола. В 1986 году он стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком турнира. Аргентинец регулярно признавался в числе лучших игроков в истории футбола. Марадона — лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА, где он набрал 53,6% голосов.