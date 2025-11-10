Ричмонд
В финале чемпионата Канады забили гол через себя во время метели

«Атлетико Оттава» обыграл «Кавалри» из Калгари (2:1, д.в.) в финале канадской Премьер-лиги (КПЛ).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный сайт Канадской Премьер-лиги

Решающий матч сезона проходил в экстремальных погодных условиях: в день финала на канадскую столицу обрушился сильный снегопад, в результате которого выпало около 15 сантиметров осадков.

Чистить поле от снега помогал даже вратарь клуба из Оттавы Натан Ингхэм.

Счет в матче на 33-й минуте открыл полузащитник «Кавалри» Фрейзер Эйрд, реализовавший пенальти. Спустя семь минут «Атлетико» сравнял счет после невероятного удара полузащитника Давида Родригеса через себя в «девятку».

Судьба чемпионского титула решалась в дополнительное время: на 107-й минуте Родригес оформил дубль и принес «Атлетико» первую в истории победу в КПЛ.

В прошлом сезоне «Кавалри» также впервые стал чемпионом КПЛ. До этого клуб из Калгари дважды проигрывал в финале.

«Атлетико Оттава» был основан в 2020 году и является фарм-клубом мадридского «Атлетико». За столичный клуб выступают несколько испанцев, среди которых бывший полузащитник московского «Локомотива» Альберто Сапатер.