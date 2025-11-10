Ричмонд
Лионель Месси тайно посетил обновленный стадион «Барселоны»

«Надеюсь однажды вернуться сюда, и не только для того, чтобы попрощаться как игрок», — написал аргентинец после визита на «Камп Ноу».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что посетил стадион «Барселоны» во время реконструкции. Аргентинец опубликовал серию фотографий с обновленного «Камп Ноу» в социальных сетях.

Источник: Соцсети

«Вчера вечером я вернулся в место, по которому скучаю всей душой. Место, где я был безмерно счастлив, где вы тысячу раз заставили меня почувствовать себя самым счастливым человеком в мире. Надеюсь, что когда‑нибудь я смогу вернуться, и не только для того, чтобы попрощаться как игрок, чего я так и не смог сделать», — написал Месси под постом.

«Камп Ноу» находится на реконструкции с 2023 года. Ожидается, что «Барселона» сыграет на стадионе 22 ноября с «Атлетиком» из Бильбао.

В «Барселоне» Месси провел большую часть своей карьеры. Он выступал за клуб с 2003-го по 2021 год, сыграв в общей сложности 778 матчей и забив 672 гола. Месси выигрывал с сине-гранатовыми 35 трофеев, в том числе 10 раз чемпионат Испании и 4 раза Лигу чемпионов.

Недавно 38-летний аргентинец продлил контракт с «Интер Майами» до конца 2028 года.