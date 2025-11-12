У бывшего игрока «Челси» Оскара обнаружили проблемы с сердцем

Инцидент произошел утром во вторник, 11 ноября. 34-летний футболист упал в обморок во время интервального теста на велотренажере на тренировочной базе «Сан-Паулу» и находился без сознания примерно две минуты.
«Игрока доставили в больницу, где в настоящее время он находится в стабильном состоянии и под наблюдением для проведения дальнейших тестов с целью уточнения диагноза. В соответствии со стандартной процедурой и с учетом конфиденциальности новая информация будет опубликована, как только она появится от медицинской бригады и будет согласована с футболистом», — сказано в заявлении бразильского клуба.
Оскар вернулся в «Сан-Паулу» в декабре 2024 года на правах свободного агента. Отмечается, что во время прохождения медицинского обследования перед переходом у футболиста были обнаружены кардиологические изменения. Несмотря на это, «Сан-Паулу» подписал контракт со своим воспитанником, однако после этого он находился под наблюдением врачей.
В этом сезоне Оскар провел 21 матч за «Сан-Паулу» во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач. В августе футболист получил травму берцовой кости, после чего больше не выходил на поле. Во время прохождения обследования у Оскара была выявлена сердечная патология.
Отмечается, что из-за произошедшего Оскар рассматривает вариант с досрочным расторжением контракта с «Сан-Паулу» и завершением карьеры.
Оскар известен по выступлениям за лондонский «Челси», с которым он выигрывал Лигу Европы (2013) и АПЛ (2015). Зимой 2017 года бразилец был продан в «Шанхай Порт» за 60 млн евро, став самым дорогим игроком в истории китайского чемпионата. За восемь лет, проведенных в Китае, Оскар заработал около 200 млн долларов.
Также Оскар провел 48 матчей за сборную Бразилии, в которых забил 12 мячей и отдал 15 голевых передач. Вместе с национальной командой он выиграл Кубок конфедераций 2013 года и занял четвертое место на домашнем чемпионате мира 2014 года.