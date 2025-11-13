Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.35
X
4.35
П2
1.58
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.03
X
32.00
П2
62.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.01
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Молдавия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
26.00
X
10.00
П2
1.09
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Андорра
:
Албания
Все коэффициенты
П1
17.00
X
6.04
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Англия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.06
П2
11.00

Разводы спортсменов, о которых говорил весь мир: Жерар Пике, Брэди, Вудс и другие

Громкие расставания в спорте редко проходят тихо. Когда в истории замешаны измены, миллионы долларов и всемирная слава, личное всегда превращается в публичное шоу.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Шакира и Жерар Пике, о разводе которых говорил весь мир
Измены и расставания в большом спорте часто становятся публичным шоу, за которым следит весь мир.Источник: Legion-Media

За последние годы мир спорта видел все: предательство, борьбу за детей, мстительные песни и репутационные удары сильнее любых поражений на поле. Эти разводы обсуждали не меньше, чем чемпионаты, а их последствия до сих пор влияют на карьеры и имидж спортсменов.

Шакира и Жерар Пике

Шакира и Жерар Пике
Разрыв Шакиры и Пике стал самым громким скандалом десятилетия в мире шоу-бизнеса и спорта.Источник: Legion-Media

Певица и футболист познакомились в 2010 году на съемках клипа «Waka Waka», официального гимна чемпионата мира по футболу. Между ними быстро вспыхнул роман, и вскоре пара стала одной из самых популярных в мире. За 11 лет отношений у них родились двое сыновей — Милан и Саша, а их семья казалась идеальным примером. Все изменилось летом 2022 года, когда СМИ сообщили об измене Пике.

История началась с мелких слухов, но вскоре Шакира подтвердила расставание. Позже стало известно, что футболист завел отношения с 23-летней сотрудницей его компании — Кларой Чиа Марти. Реакция Шакиры была мгновенной и мощной: она выпустила серию песен с отсылками к бывшему, где прямо высмеяла измену — трек набрал более 600 млн просмотров.

Развод сопровождался длительным спором о месте жительства детей: певица переехала с ними в Майами, а Пике остался в Барселоне. Скандал повлиял и на его карьеру — через несколько месяцев он неожиданно завершил спортивную деятельность.

Том Брэди и Жизель Бюндхен

Том Брэди и Жизель Бюндхен
Их брак продлился 13 лет и закончился из-за решения Брэди не уходить из спорта.Источник: Соцсети

Они познакомились в 2006 году, когда Том Брэди уже был звездой НФЛ, а Жизель — одной из самых успешных моделей в мире. Пара поженилась в 2009-м, у них родились двое детей. Казалось, их союз — пример идеального баланса между карьерой и семьей, но именно спорт стал причиной разрыва.

В 2022 году Брэди объявил о завершении карьеры, но через 40 дней передумал и вернулся в лигу. Для Жизель это стало последней каплей: в интервью она призналась, что много лет откладывала свои проекты ради семьи и устала от постоянных переездов и отсутствия мужа дома. После его возвращения на поле они подали на развод.

Жизель переехала с детьми во Флориду и начала новый этап — вернулась в модельный бизнес, снялась для Vogue Italia и открыто говорила, что чувствует себя «свободной и в мире с собой». Брэди завершил карьеру окончательно в 2023 году и признал, что жертвовал личным ради спорта. Их история стала одним из самых обсуждаемых примеров того, как успех может разрушить даже самые крепкие отношения.

Тайгер Вудс и Элин Нордегрен

Тайгер Вудс
Развод Тайгера Вудса стал одним из самых дорогих и громких в истории спорта.Источник: Соцсети

История их брака напоминала идеальную сказку. Тайгер Вудс — главный гольфист планеты, Элин Нордегрен — шведская модель и бывшая няня детей другого спортсмена. Они поженились в 2004 году, у пары родились двое детей. Но в 2009 году мир узнал о его многочисленных изменах: СМИ опубликовали свидетельства более десяти женщин, утверждавших, что у них были отношения с гольфистом.

Скандал начался после того, как Элин разбила его машину клюшкой для гольфа — этот эпизод облетел все мировые таблоиды. Вудс публично признал измены и на время ушел из спорта, потеряв многомиллионные контракты с Nike, Gatorade и Gillette. Развод стоил ему около 100 миллионов долларов — одна из самых дорогих компенсаций в истории.

После лечения от зависимости и нескольких лет перерыва Вудс смог восстановить карьеру, выиграв Мастерс в 2019 году. Но история с изменами до сих пор остается главной тенью его биографии.

Александр Кокорин и Дарья Валитова

Александр Кокорин и Дарья Валитова
Развод Кокорина и Валитовой стал тихим финалом громкой истории с непростым прошлым.Источник: Соцсети

Футболист и певица, известная под псевдонимом Amelie, поженились в 2017 году. Их союз долго считался примером того, как звезда спорта может измениться ради семьи. Но внимание к личной жизни Кокорина никогда не ослабевало — особенно после скандального инцидента 2018 года, когда он оказался в тюрьме за драку в московском кафе. Дарья тогда не только не ушла, но и публично поддерживала гражданского мужа, называя его «добрым и настоящим».

После освобождения футболист пытался восстановить карьеру — играл за «Сочи», «Фиорентину» и «Арис», но слухи о проблемах в отношениях не утихали. В 2023 году Валитова удалила совместные фото и перестала упоминать мужа в соцсетях, а вскоре подтвердилось, что пара рассталась. Все прошло без скандала, но публика отметила: Дарья словно заново начала жизнь — вернулась к музыке и стала активнее появляться на мероприятиях.

Для Кокорина эта история стала очередным испытанием репутации. Болельщики обсуждали не только спортивную форму, но и личные перемены — из звезды таблоидов он превратился в человека, который пытается доказать, что может быть серьезным профессионалом.