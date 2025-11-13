Разводы спортсменов, о которых говорил весь мир: Жерар Пике, Брэди, Вудс и другие

За последние годы мир спорта видел все: предательство, борьбу за детей, мстительные песни и репутационные удары сильнее любых поражений на поле. Эти разводы обсуждали не меньше, чем чемпионаты, а их последствия до сих пор влияют на карьеры и имидж спортсменов.
Шакира и Жерар Пике
Певица и футболист познакомились в 2010 году на съемках клипа «Waka Waka», официального гимна чемпионата мира по футболу. Между ними быстро вспыхнул роман, и вскоре пара стала одной из самых популярных в мире. За 11 лет отношений у них родились двое сыновей — Милан и Саша, а их семья казалась идеальным примером. Все изменилось летом 2022 года, когда СМИ сообщили об измене Пике.
История началась с мелких слухов, но вскоре Шакира подтвердила расставание. Позже стало известно, что футболист завел отношения с 23-летней сотрудницей его компании — Кларой Чиа Марти. Реакция Шакиры была мгновенной и мощной: она выпустила серию песен с отсылками к бывшему, где прямо высмеяла измену — трек набрал более 600 млн просмотров.
Развод сопровождался длительным спором о месте жительства детей: певица переехала с ними в Майами, а Пике остался в Барселоне. Скандал повлиял и на его карьеру — через несколько месяцев он неожиданно завершил спортивную деятельность.
Том Брэди и Жизель Бюндхен
Они познакомились в 2006 году, когда Том Брэди уже был звездой НФЛ, а Жизель — одной из самых успешных моделей в мире. Пара поженилась в 2009-м, у них родились двое детей. Казалось, их союз — пример идеального баланса между карьерой и семьей, но именно спорт стал причиной разрыва.
В 2022 году Брэди объявил о завершении карьеры, но через 40 дней передумал и вернулся в лигу. Для Жизель это стало последней каплей: в интервью она призналась, что много лет откладывала свои проекты ради семьи и устала от постоянных переездов и отсутствия мужа дома. После его возвращения на поле они подали на развод.
Жизель переехала с детьми во Флориду и начала новый этап — вернулась в модельный бизнес, снялась для Vogue Italia и открыто говорила, что чувствует себя «свободной и в мире с собой». Брэди завершил карьеру окончательно в 2023 году и признал, что жертвовал личным ради спорта. Их история стала одним из самых обсуждаемых примеров того, как успех может разрушить даже самые крепкие отношения.
Тайгер Вудс и Элин Нордегрен
История их брака напоминала идеальную сказку. Тайгер Вудс — главный гольфист планеты, Элин Нордегрен — шведская модель и бывшая няня детей другого спортсмена. Они поженились в 2004 году, у пары родились двое детей. Но в 2009 году мир узнал о его многочисленных изменах: СМИ опубликовали свидетельства более десяти женщин, утверждавших, что у них были отношения с гольфистом.
Скандал начался после того, как Элин разбила его машину клюшкой для гольфа — этот эпизод облетел все мировые таблоиды. Вудс публично признал измены и на время ушел из спорта, потеряв многомиллионные контракты с Nike, Gatorade и Gillette. Развод стоил ему около 100 миллионов долларов — одна из самых дорогих компенсаций в истории.
После лечения от зависимости и нескольких лет перерыва Вудс смог восстановить карьеру, выиграв Мастерс в 2019 году. Но история с изменами до сих пор остается главной тенью его биографии.
Александр Кокорин и Дарья Валитова
Футболист и певица, известная под псевдонимом Amelie, поженились в 2017 году. Их союз долго считался примером того, как звезда спорта может измениться ради семьи. Но внимание к личной жизни Кокорина никогда не ослабевало — особенно после скандального инцидента 2018 года, когда он оказался в тюрьме за драку в московском кафе. Дарья тогда не только не ушла, но и публично поддерживала гражданского мужа, называя его «добрым и настоящим».
После освобождения футболист пытался восстановить карьеру — играл за «Сочи», «Фиорентину» и «Арис», но слухи о проблемах в отношениях не утихали. В 2023 году Валитова удалила совместные фото и перестала упоминать мужа в соцсетях, а вскоре подтвердилось, что пара рассталась. Все прошло без скандала, но публика отметила: Дарья словно заново начала жизнь — вернулась к музыке и стала активнее появляться на мероприятиях.
Для Кокорина эта история стала очередным испытанием репутации. Болельщики обсуждали не только спортивную форму, но и личные перемены — из звезды таблоидов он превратился в человека, который пытается доказать, что может быть серьезным профессионалом.