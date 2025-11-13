Разводы спортсменов, о которых говорил весь мир: Жерар Пике, Брэди, Вудс и другие

Футболист и певица, известная под псевдонимом Amelie, поженились в 2017 году. Их союз долго считался примером того, как звезда спорта может измениться ради семьи. Но внимание к личной жизни Кокорина никогда не ослабевало — особенно после скандального инцидента 2018 года, когда он оказался в тюрьме за драку в московском кафе. Дарья тогда не только не ушла, но и публично поддерживала гражданского мужа, называя его «добрым и настоящим».