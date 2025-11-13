Американская МЛС может перейти на систему «осень-весна»

Совет директоров МЛС рассматривает возможность изменения формата проведения чемпионата. На 13 ноября (в ночь на пятницу по московскому времени) в городе Палм-Бич, штат Флорида, запланировано проведение голосование среди владельцев клубов. Среди обсуждаемых мер — переход на систему календаря «осень-весна». Цель данного шага — синхронизация с ведущими европейскими футбольными лигами.
Помимо смены календарного цикла, в лиге планируется внедрение единой турнирной таблицы. Вместо текущего деления на Восточную и Западную конференции предполагается создание пяти дивизионов. Владельцы клубов выражали желание, чтобы эти изменения вступили в силу уже с 2026 года. Однако официальное голосование по данному вопросу еще не проводилось.
Переход на систему «осень-весна» позволит МЛС привести свой календарь в соответствие с основными и дополнительными трансферными окнами большинства стран мира. Предполагаемый регулярный чемпионат будет проходить с июля или августа до апреля. Плей-офф планируется проводить в мае. Зимняя пауза — ориентировочно с середины декабря до середины или конца февраля, чтобы избежать возобновления чемпионата в уик-энд Супербоула. Также предусматривается летний перерыв в июне и июле.
Один из вариантов — модель Австралийской футбольной лиги (АФЛ), в которой лучшие сеянные в случае поражения в первом раунде плей-офф получают второй шанс, тогда как коллективы с 5-го по 8-е место сразу играют на вылет.