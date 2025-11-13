Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.44
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.78
X
4.79
П2
1.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.04
X
28.00
П2
51.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.30
X
4.65
П2
1.51
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Молдавия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
25.00
X
10.00
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Андорра
:
Албания
Все коэффициенты
П1
14.50
X
5.70
П2
1.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Англия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.30
П2
12.00

Американская МЛС может перейти на систему «осень-весна»

Как сообщает The Athletic, владельцы клубов североамериканской Главной футбольной лиги (МЛС) рассматривает возможность изменения формата проведения чемпионата.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Совет директоров МЛС рассматривает возможность изменения формата проведения чемпионата. На 13 ноября (в ночь на пятницу по московскому времени) в городе Палм-Бич, штат Флорида, запланировано проведение голосование среди владельцев клубов. Среди обсуждаемых мер — переход на систему календаря «осень-весна». Цель данного шага — синхронизация с ведущими европейскими футбольными лигами.

Помимо смены календарного цикла, в лиге планируется внедрение единой турнирной таблицы. Вместо текущего деления на Восточную и Западную конференции предполагается создание пяти дивизионов. Владельцы клубов выражали желание, чтобы эти изменения вступили в силу уже с 2026 года. Однако официальное голосование по данному вопросу еще не проводилось.

Переход на систему «осень-весна» позволит МЛС привести свой календарь в соответствие с основными и дополнительными трансферными окнами большинства стран мира. Предполагаемый регулярный чемпионат будет проходить с июля или августа до апреля. Плей-офф планируется проводить в мае. Зимняя пауза — ориентировочно с середины декабря до середины или конца февраля, чтобы избежать возобновления чемпионата в уик-энд Супербоула. Также предусматривается летний перерыв в июне и июле.

Один из вариантов — модель Австралийской футбольной лиги (АФЛ), в которой лучшие сеянные в случае поражения в первом раунде плей-офф получают второй шанс, тогда как коллективы с 5-го по 8-е место сразу играют на вылет.