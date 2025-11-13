Американская МЛС может перейти на систему «осень-весна»

Переход на систему «осень-весна» позволит МЛС привести свой календарь в соответствие с основными и дополнительными трансферными окнами большинства стран мира. Предполагаемый регулярный чемпионат будет проходить с июля или августа до апреля. Плей-офф планируется проводить в мае. Зимняя пауза — ориентировочно с середины декабря до середины или конца февраля, чтобы избежать возобновления чемпионата в уик-энд Супербоула. Также предусматривается летний перерыв в июне и июле.